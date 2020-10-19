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Fransa'da Türklerin gecesi! Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attı, Zeki Çelik asist yaptı

Lider Lille, Fransa Ligue 1'in 7. hafta maçında Lens ile kozlarını paylaştı. 2 kırmızı kartın çıktığı müsabakaya milli yıldızlar Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik damga vurdu. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın golle buluştuğu gecede, Zeki Çelik 47. dakikada Bamba'nın golünün asistini yaptı.

19.10.2020 12:38 - Son Güncelleme: 19.10.2020 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





