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Fransa'da Türklerin gecesi! Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attı, Zeki Çelik asist yaptı

Lider Lille, Fransa Ligue 1'in 7. hafta maçında Lens ile kozlarını paylaştı. 2 kırmızı kartın çıktığı müsabakaya milli yıldızlar Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik damga vurdu. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın golle buluştuğu gecede, Zeki Çelik 47. dakikada Bamba'nın golünün asistini yaptı.

19.10.2020 12:38 - Son Güncelleme: 19.10.2020 12:38
Fransa'da Türklerin gecesi! Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attı, Zeki Çelik asist yaptı

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in damga vurduğu maçta Lille, Lens'i gole boğdu. İşte Fransızların konuştuğu tarihi gece...

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Fransa'da Türklerin gecesi! Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attı, Zeki Çelik asist yaptı

Milli futbolcular; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, sahasında ligin yeni ekiplerinden Lens'i konuk etti. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Burak Yılmaz'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu sonuçla sona erdi.

Fransa'da Türklerin gecesi! Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attı, Zeki Çelik asist yaptı

BURAK 3'TE 3, ZEKİ ASİST YAPTI
Sezon başında Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan 35 yaşındaki golcü, son 3 maçta, 3 kez ağları havalandırarak şova devam etti. 47'nci dakikada Zeki Çelik'in asistiyle topu ağlara gönderen Bamba, farkı 2ye yükseltti. 69'uncu dakikada Jonathan Ikone, attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi.

Fransa'da Türklerin gecesi! Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attı, Zeki Çelik asist yaptı

BU KEZ YUSUF SAHNEDE
Oyuna 76'ncı dakikada Luiz Araujo'nun yerine dahil olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 79'uncu dakikada attığı golle skoru belirledi.

Fransa'da Türklerin gecesi! Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attı, Zeki Çelik asist yaptı

4-0. Müsabakanın 76. dakikasında oyuna giren Yusuf Yazıcı, tam 163 saniye sonra fileleri havalandırmış oldu.

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