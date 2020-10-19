Yıldız futbolcudan gündemi sallayan sözler: Onların formasını giyeceğime hapse girerim
Futbol dünyasına damga vuran hocalar ve futbolcular, sözleriyle de unutulmazlar arasına girdi. Oynattıkları ve oynadıkları futbol ile futbol severleri hayran bırakan birçok isim aynı zamanda açıklamalarıyla da dikkat çekti. Biz de kimi zaman yüzleri güldüren kimi zaman ağızları açık bırakan o sözleri sizler için derledik. İşte futbol dünyasından unutulmayan, akıllara zarar o sözler...
'BİR DAHA ASLA GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMAYACAĞIM'
Fatih Terim 2004 yılında yaptığı açıklamada da Galatasaray'dan ayrıldığını açıklamıştı. Fatih Terim Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maç sonrası şu açıklamayı yapmıştı:
''Şu anki vedam döneceğimi gösteren bir veda değil. Galatasaray'daöğrendiklerim, her şeyi ulu orta kamuoyunun önünde tartışmak değildi. 20.45 itibariyle Galatasaray'da teknik direktörlük ceketini tamamen astım. Bir daha asla Galatasaray'da teknik direktör olarak çalışmayacağım. Türkiye'de de çalışmayacağım. Vedam biraz geniş kapsamlı veda. Siz Fatih Terim olun bir takım şeylere maruz kalın. Benim ihtiyacım yok kendimi savunmaya. Yurtdışında biz yine kendi insanlarımızı temsil etmeye devam ederiz.''
Fatih Terim bu sözleri unutulmazlar arasına girmişti.
Ancak unutulmaz sözler sadece Fatih Terim'e ait değil.
RIDVAN DİLMEN
"Türkiye'de benim kaliteme yaklaşan bir futbolcu göremiyorum. Ancak Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Messi bana benziyor. Messi ilerde benim gibi olabilir. Zidane'ın en büyük özelliği; arkada gözü vardı. Top gelmeden karar verirdi. Oğuzhan da öyle. Topu aldıktan sonra karar veriyor. Bu da tecrübe kazandıkça olacaktır. Bir de korkak. Kramponu gördü mü korkuyor. Bu da genç olduğu için"
ANDRE PIRLO
İtalyan futbolunun efsane ismi şimdilerde Juventus'un teknik direktörü olan Andrea Pirlo'nun otobiyografisinde Fatih Terim'e ayırdığı bölüm dikkat çekmişti.
'Öğle yemeğine canı isteyince geç katılıyordu. Milan'ı temsil etmesi gereken resmi aktivitelere kravat takmadan gelebiliyor, sonra bu aktivitelerden 'evinde Biri Bizi Gözetliyor' izlemek için kimseye haber vermeden erkenden ayrılıp, Galliani'yi masasında tek başına bırakıyordu. Kendisini tesislerde John Travolta gibi garip, cafcaflı ve renkli kıyafetler giyerken görüyorduk.'