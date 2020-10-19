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Galatasaray'da Fatih Terim 5 ismin üstünü çizdi! Toplantıdan çıkan son karar...

Sezona hızlı başlayan ve oynadığı futbolla takdir kazanan Galatasaray'da kısa sürede çarklar tersine döndü. Derbide alınan beraberlikten sonra alınan mağlubiyet, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers'a elenilmesi sonrasında sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor. Bu gelişmeler sonrasında Fatih Terim'in isteği üzerine bir toplantı gerçekleştirildi. Terim'in raporu doğrultusunda 5 isim için ayrılık kararı alındı. İşte detaylar.

19.10.2020 10:47 - Son Güncelleme: 19.10.2020 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





