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Galatasaray'da Fatih Terim 5 ismin üstünü çizdi! Toplantıdan çıkan son karar...
Galatasaray'da Fatih Terim 5 ismin üstünü çizdi! Toplantıdan çıkan son karar...
Sezona hızlı başlayan ve oynadığı futbolla takdir kazanan Galatasaray'da kısa sürede çarklar tersine döndü. Derbide alınan beraberlikten sonra alınan mağlubiyet, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers'a elenilmesi sonrasında sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor. Bu gelişmeler sonrasında Fatih Terim'in isteği üzerine bir toplantı gerçekleştirildi. Terim'in raporu doğrultusunda 5 isim için ayrılık kararı alındı. İşte detaylar.
19.10.2020 10:47
- Son Güncelleme: 19.10.2020 10:47
Süper Lig'in ilk dört haftasında inişli çıkışlı bir grafik çizen ve UEFA Avrupa Ligi play off turunda Rangers'a elenerek turnuva dışında kalan Galatasaray'da sular durulmuyor.
Ligde de istenilen düzeyde bir performans gösteremeyen ve son maçında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılarda moraller hayli bozuk.
Geçtiğimiz gün teknik direktör Fatih Terim'in talebiyle teknik ekip, yönetim ve scout görevlilerinin gerçekleştirdiği toplantıdan ayrılık kararı çıktı.
Milliyet'in haberine göre; Geride bıraktığımız transfer döneminden çok memnun olmayan tecrübeli hoca, ocak ayında aynı hataları yapmamaları gerektiğini bildirdi.
Bu nedenle başarılı çalıştırıcı, şimdiden takımın ihtiyaçlarını, istediği özellikli oyuncuları ve kadroda düşünmediği isimleri aktardı.