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FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TARİHLERİ: 2025 A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman başlıyor?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 yılına Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi ile merhaba diyecek. Filenin Sultanları, üç etaptan oluşan bu prestijli turnuvada her etapta dört maça çıkacak. Toplam 12 maçlık bu serüvenin ardından, puan tablosunda ilk 8'e giren takımlar VNL finallerinde boy gösterecek. Peki Filenin Sultanları Milletler Ligi maçları ne zaman başlıyor? İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu…

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 15:47 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 15:47
FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TARİHLERİ: 2025 A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman başlıyor?

A Milli Kadın Voleybol Takımının 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi grup aşaması, maç takvimi ve 30 kişilik geniş kadrosu açıklandı. Filenin Sultanları ilk hafta Çin'de, ikinci hafta İstanbul'da, üçüncü hafta ise Hollanda'da maçlara çıkacak. Üç haftalık sürecin sonunda puan tablosunda ilk 8'e giren takımlar VNL finallerine katılacak. Peki Filenin Sultanları rakipleri kim oldu? A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları nerede oynanacak?

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TARİHLERİ: 2025 A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman başlıyor?

Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi'nde sahaya çıkıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 sezonundaki ilk büyük sınavına Voleybol Milletler Ligi (VNL) ile çıkıyor. Turnuva takvimi ve ayrıntılar şöyle

Organizasyon: FIVB tarafından düzenlenen 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL)

Katılımcı Takım Sayısı: 16

Turnuva Formatı: Üç hafta sürecek lig etabında her takım haftada 4 maç oynayacak

1. Hafta Maçları: 4-8 Haziran 2025 – Çin

2. Hafta Maçları: 18-22 Haziran 2025 – İstanbul, Türkiye

3. Hafta Maçları: 9-13 Temmuz 2025 – Hollanda

Finaller: 23-27 Temmuz 2025 – Polonya'nın Lodz kentinde, Atlas Arena'da

Finallere Katılma Şartı: Lig etabı sonunda puan tablosunda ilk 8 sırada yer alan takımlar finale yükselir.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TARİHLERİ: 2025 A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman başlıyor?

Filenin Sultanları'nın 2025 rakipleri

🔹1. Hafta– Pekin (Çin)
Millilerimiz ilk etapta ev sahibi Çin, güçlü rakipler Polonya, Belçika, Tayland ve Fransa ile mücadele edecek.

🔹 2. Hafta – İstanbul (Türkiye)
Kendi seyircisi önünde parkeye çıkacak olan Filenin Sultanları, bu etapta Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika ve Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

🔹 3. Hafta – Apeldoorn (Hollanda)
Lig etabının son haftasında milliler, Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika ve Çekya ile kozlarını paylaşacak.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TARİHLERİ: 2025 A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman başlıyor?

A Milli Kadın Voleybol Takımı maç programı

🔴1.Hafta (Pekin/Çin)

4 Haziran 2025
TSİ 07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran 2025
TSİ 14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran 2025
TSİ 11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran 2025
TSİ 14.30 Çin-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TARİHLERİ: 2025 A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman başlıyor?

🔴2.Hafta (İstanbul/Türkiye)

18 Haziran 2025

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran 2025

19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran 2025

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran 2025

19.30 Türkiye-Brezilya

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TARİHLERİ: 2025 A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman başlıyor?

🔴3.Hafta (Apeldoorn/Hollanda)

9 Temmuz 2025

TSİ 21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz 2025

TSİ 21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz 2025

TSİ 20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz 2025

TSİ 21.00 Sırbistan-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TARİHLERİ: 2025 A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman başlıyor?

(Kaynak: AA, TVF)