FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TARİHLERİ: 2025 A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman başlıyor?

A Milli Kadın Voleybol Takımının 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi grup aşaması, maç takvimi ve 30 kişilik geniş kadrosu açıklandı. Filenin Sultanları ilk hafta Çin'de, ikinci hafta İstanbul'da, üçüncü hafta ise Hollanda'da maçlara çıkacak. Üç haftalık sürecin sonunda puan tablosunda ilk 8'e giren takımlar VNL finallerine katılacak. Peki Filenin Sultanları rakipleri kim oldu? A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları nerede oynanacak?

Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi'nde sahaya çıkıyor A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 sezonundaki ilk büyük sınavına Voleybol Milletler Ligi (VNL) ile çıkıyor. Turnuva takvimi ve ayrıntılar şöyle ⤵ Organizasyon: FIVB tarafından düzenlenen 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) Katılımcı Takım Sayısı: 16 Turnuva Formatı: Üç hafta sürecek lig etabında her takım haftada 4 maç oynayacak 1. Hafta Maçları: 4-8 Haziran 2025 – Çin 2. Hafta Maçları: 18-22 Haziran 2025 – İstanbul, Türkiye 3. Hafta Maçları: 9-13 Temmuz 2025 – Hollanda Finaller: 23-27 Temmuz 2025 – Polonya'nın Lodz kentinde, Atlas Arena'da Finallere Katılma Şartı: Lig etabı sonunda puan tablosunda ilk 8 sırada yer alan takımlar finale yükselir.

Filenin Sultanları'nın 2025 rakipleri 🔹1. Hafta– Pekin (Çin)

Millilerimiz ilk etapta ev sahibi Çin, güçlü rakipler Polonya, Belçika, Tayland ve Fransa ile mücadele edecek. 🔹 2. Hafta – İstanbul (Türkiye)

Kendi seyircisi önünde parkeye çıkacak olan Filenin Sultanları, bu etapta Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika ve Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. 🔹 3. Hafta – Apeldoorn (Hollanda)

Lig etabının son haftasında milliler, Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika ve Çekya ile kozlarını paylaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı maç programı 🔴1.Hafta (Pekin/Çin) 4 Haziran 2025

TSİ 07.30 Fransa-Türkiye 6 Haziran 2025

TSİ 14.30 Türkiye-Tayland 7 Haziran 2025

TSİ 11.00 Türkiye-Polonya 8 Haziran 2025

TSİ 14.30 Çin-Türkiye