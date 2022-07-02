Fener'e Vinicius'tan iyi haber!
Jorge Jesus yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta sahaya bir isim kazandırılmaya çalışılıyor. William Carvalho'nun transferinde ortaya çıkan sıkıntılar dolayısıyla alternatif isimler üzerine yönelen sarı lacivertliler, Vinicius Souza ile anlaşmak istiyordu. Oyuncudan ise müjdeli bir haber geldi. Vinicius'un yerine oyuncu transfer eden Lommel, Brezilyalı oyuncunun bonservisinde indirime gitti. Peki Fenerbahçe oyuncuya ne kadar öneriyor? İşte detaylar...
02.07.2022 10:17 - Son Güncelleme: 02.07.2022 10:17
Önümüzdeki sezona şampiyonluk parolası ile başlayacak olan Fenerbahçe, transferde sıcak saatler yaşıyor.
4. TRANSFER YOLDA
Bruma, Lincoln Henrique ve Emre Mor gibi isimlerle anlaşan Fenerbahçe, Jesus'un çok istediği Vinicius Souza'yı da kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Oyuncunun kulübü, Metinho'yu kadrosuna kattı. Vinicius'un yerine transfer edilen bu oyuncu ile birlikte Lommel, Vinicius Souza için istediği ücreti 7.5 milyon Euro'ya kadar düşürdü.