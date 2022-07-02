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Haberler Spor Fener'e Vinicius'tan iyi haber!

Fener'e Vinicius'tan iyi haber!

Jorge Jesus yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta sahaya bir isim kazandırılmaya çalışılıyor. William Carvalho'nun transferinde ortaya çıkan sıkıntılar dolayısıyla alternatif isimler üzerine yönelen sarı lacivertliler, Vinicius Souza ile anlaşmak istiyordu. Oyuncudan ise müjdeli bir haber geldi. Vinicius'un yerine oyuncu transfer eden Lommel, Brezilyalı oyuncunun bonservisinde indirime gitti. Peki Fenerbahçe oyuncuya ne kadar öneriyor? İşte detaylar...

02.07.2022 10:17 - Son Güncelleme: 02.07.2022 10:17
Fener’e Vinicius’tan iyi haber!

Önümüzdeki sezona şampiyonluk parolası ile başlayacak olan Fenerbahçe, transferde sıcak saatler yaşıyor.

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Fener’e Vinicius’tan iyi haber!

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten yönetim, orta sahaya bir isim kazandırmak istiyor.

Fener’e Vinicius’tan iyi haber!

4. TRANSFER YOLDA

Bruma, Lincoln Henrique ve Emre Mor gibi isimlerle anlaşan Fenerbahçe, Jesus'un çok istediği Vinicius Souza'yı da kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fener’e Vinicius’tan iyi haber!

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Lommel takımında forma giyen oyuncunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Fener’e Vinicius’tan iyi haber!

Oyuncunun kulübü, Metinho'yu kadrosuna kattı. Vinicius'un yerine transfer edilen bu oyuncu ile birlikte Lommel, Vinicius Souza için istediği ücreti 7.5 milyon Euro'ya kadar düşürdü.

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