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Beşiktaş'tan 'Joker' transfer!

Transfer için Valerien Ismael ile çalışan Beşiktaş, Cenk Tosun ve Wout Weghorst transferlerinde sona yaklaştı. Takım kadrosunu genişletmek için çalışmalarda hız kesmek istemeyen siyah beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Valerien Ismael'in de çok istediği Christian Fassnacht, Kartal'a yeşil ışık yakarken, kulübü Young Boys ile görüşmeler sürüyor. Peki Christian Fassnacht kimdir? Detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
02.07.2022 09:47 - Son Güncelleme: 02.07.2022 09:48
Beşiktaş’tan ’Joker’ transfer!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Everton'dan ayrılan Cenk Tosun ile anlaşma sağlanırken Hollandalı golcü Wout Weghorst ile de görüşmelerde son noktaya gelindi.

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Beşiktaş’tan ’Joker’ transfer!

Weghorst'un yakın zamanda Beşiktaş'ın Avrupa kampına katılması bekleniyor.

Beşiktaş’tan ’Joker’ transfer!

Forvet sorununu çözen Beşiktaş'ta, çok yönlü bir orta saha oyuncusu da aranıyordu.

Beşiktaş’tan ’Joker’ transfer!

Siyah beyazlılar, bu talebini Valerien Ismael'in çok istediği bir isim olan Christian Fassnacht ile karşılayacak.

Beşiktaş’tan ’Joker’ transfer!

ORTA SAHANIN SAĞINDA

İsviçre'nin Young Boys takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, ana mevkisi olarak orta sahanın sağında oynuyor.

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