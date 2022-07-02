Beşiktaş'tan 'Joker' transfer!
Transfer için Valerien Ismael ile çalışan Beşiktaş, Cenk Tosun ve Wout Weghorst transferlerinde sona yaklaştı. Takım kadrosunu genişletmek için çalışmalarda hız kesmek istemeyen siyah beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Valerien Ismael'in de çok istediği Christian Fassnacht, Kartal'a yeşil ışık yakarken, kulübü Young Boys ile görüşmeler sürüyor. Peki Christian Fassnacht kimdir? Detaylar haberimizde...
02.07.2022 09:47 - Son Güncelleme: 02.07.2022 09:48
Siyah beyazlılar, bu talebini Valerien Ismael'in çok istediği bir isim olan Christian Fassnacht ile karşılayacak.