Ortalık karışıyor! Cimbom Fener'in istediği yıldız için devrede...
Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde bir kez daha karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Abdülkerim Bardakcı'da ezeli rakibine çalım atan, William Carvalho ile de ilgilendiğini açıklayan Galatasaray, bu kez Sergio Oliviera için devreye girdi. Peki Sergio Oliviera kimdir? Detaylar haberimizde...
02.07.2022 14:48 - Son Güncelleme: 02.07.2022 14:48
Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ile Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya geliyor.
Haberin detayında Porto'nun oyuncuyu 7 milyon Euro'ya satmaya hazır olduğu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ise oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü belirtildi.