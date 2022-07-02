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Ortalık karışıyor! Cimbom Fener'in istediği yıldız için devrede...

Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde bir kez daha karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Abdülkerim Bardakcı'da ezeli rakibine çalım atan, William Carvalho ile de ilgilendiğini açıklayan Galatasaray, bu kez Sergio Oliviera için devreye girdi. Peki Sergio Oliviera kimdir? Detaylar haberimizde...

02.07.2022 14:48 - Son Güncelleme: 02.07.2022 14:48
Ortalık karışıyor! Cimbom Fener’in istediği yıldız için devrede...

Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ile Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ortalık karışıyor! Cimbom Fener’in istediği yıldız için devrede...

Orta sahaya bir oyuncu transfer etmek isteyen devler, William Carvalho'yu istiyordu.

Ortalık karışıyor! Cimbom Fener’in istediği yıldız için devrede...

ÇALIM ATMIŞLARDI

Daha önce Abdülkerim Bardakcı transferinde karşı karşıya gelen iki ekip, yine karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Ortalık karışıyor! Cimbom Fener’in istediği yıldız için devrede...

İDDİA PORTEKİZ'DEN

Portekiz'in O Jogo gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray Porto'da forma giyen Sergio Oliviera için karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Ortalık karışıyor! Cimbom Fener’in istediği yıldız için devrede...

Haberin detayında Porto'nun oyuncuyu 7 milyon Euro'ya satmaya hazır olduğu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ise oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü belirtildi.

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