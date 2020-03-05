İsmi Fenerbahçe'yle anılıyordu! Mircea Lucescu'dan iddialı açıklamalar: Şampiyon yaparım
Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için arayışlar hızla sürerken, bir antrenör daha listeye dahil oldu. Ünlü teknik adam Mircea Lucescu'nun ismi sarı-lacivertli ekiple anılırken, Rumen basınından flaş iddialar geldi. Usta antrenörün yakın çevresine, "Birkaç takviye ile Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım" dediği iddia edildi. İşte merak edilen detaylar...
05.03.2020 22:32
- Son Güncelleme: 05.03.2020 22:39
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