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İsmi Fenerbahçe'yle anılıyordu! Mircea Lucescu'dan iddialı açıklamalar: Şampiyon yaparım

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için arayışlar hızla sürerken, bir antrenör daha listeye dahil oldu. Ünlü teknik adam Mircea Lucescu'nun ismi sarı-lacivertli ekiple anılırken, Rumen basınından flaş iddialar geldi. Usta antrenörün yakın çevresine, "Birkaç takviye ile Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım" dediği iddia edildi. İşte merak edilen detaylar...

05.03.2020 22:32 - Son Güncelleme: 05.03.2020 22:39
İsmi Fenerbahçe'yle anılıyordu! Mircea Lucescu'dan iddialı açıklamalar: Şampiyon yaparım

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna Şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk devreyi lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde kapatmıştı.

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İsmi Fenerbahçe'yle anılıyordu! Mircea Lucescu'dan iddialı açıklamalar: Şampiyon yaparım

Gaziantep ve Başakşehir galibiyetleriyle ikinci devreye hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertli ekipte alınan 3 mağlubiyet 2 beraberlik sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı.

İsmi Fenerbahçe'yle anılıyordu! Mircea Lucescu'dan iddialı açıklamalar: Şampiyon yaparım

Sarı Kanaryalar'da Yanal'ın yerine Roger Schmidt, Erol Bulut, Niko Kovac ve Abdullah Avcı gibi teknik adamların isimleri anılırken, flaş bir iddia geldi.

İsmi Fenerbahçe'yle anılıyordu! Mircea Lucescu'dan iddialı açıklamalar: Şampiyon yaparım

Rumen basını, tekrar çıkış yakalamak isteyen Süper Lig devininin Mircea Lucescu ile ilgilendiğini ve usta teknik adamın oldukça iddialı olduğunu dile getirdi.

İsmi Fenerbahçe'yle anılıyordu! Mircea Lucescu'dan iddialı açıklamalar: Şampiyon yaparım

Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra 1 yıldır başka takım ile anlaşmayan Lucescu'nun yeni sezonda sahalara dönmeye hazırlandığı belirtildi.

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