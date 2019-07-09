Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Bonservis bedeli belli oldu | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Transfer bombalarını üst üste patlatan ve son olarak Vedat Muriç ile Altay Bayındır'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de, bu kez yıldız bir oyuncunun takımdan gönderilmesi gündemde. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için transfer iddiaları artarken, Sky Sport'un haberine göre Napoli Makedon oyuncu için rekor bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

09.07.2019 16:23 - Son Güncelleme: 09.07.2019 16:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





