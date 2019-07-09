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Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Bonservis bedeli belli oldu | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Transfer bombalarını üst üste patlatan ve son olarak Vedat Muriç ile Altay Bayındır'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de, bu kez yıldız bir oyuncunun takımdan gönderilmesi gündemde. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için transfer iddiaları artarken, Sky Sport'un haberine göre Napoli Makedon oyuncu için rekor bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

09.07.2019 16:23 - Son Güncelleme: 09.07.2019 16:35
Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Bonservis bedeli belli oldu | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor. Son olarak Altay Bayındır ve Vedat Muriç'i transfer ederek takımını iyice kuvvetlendiren sarı-lacivertliler, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Bonservis bedeli belli oldu | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe, Kolarov, Garry Rodrigues, Fejsa, Kjaer, Konoplyanka, Deniz Türüç ile ilgilenirken, bir forvet transferi daha yapmak istiyor.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Bonservis bedeli belli oldu | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Sarı-Lacivertliler Skrtel'in durumuna göre Kjaer transferinde ilerlemeyi planlıyor...

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Bonservis bedeli belli oldu | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de ilgilenilen oyuncuların bonservisinin ellerinde olmaması, Kanarya'yı oyuncu satışına yönlendirdi.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Bonservis bedeli belli oldu | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de en çok merak edilen sorulardan birisi Eljif Elmas'ın takımda kalıp kalmayacağıydı...

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