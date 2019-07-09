Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Bonservis bedeli belli oldu | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Transfer bombalarını üst üste patlatan ve son olarak Vedat Muriç ile Altay Bayındır'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de, bu kez yıldız bir oyuncunun takımdan gönderilmesi gündemde. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için transfer iddiaları artarken, Sky Sport'un haberine göre Napoli Makedon oyuncu için rekor bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
09.07.2019 16:23
- Son Güncelleme: 09.07.2019 16:35
Fenerbahçe transferde hareketli günler yaşıyor. Son olarak Altay Bayındır ve Vedat Muriç'i transfer ederek takımını iyice kuvvetlendiren sarı-lacivertliler, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
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