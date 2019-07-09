İtalya'dan Eljif Elmas iddiası! Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Bonservis bedeli belli oldu

Transfer bombalarını üst üste patlatan ve son olarak Vedat Muriç ile Altay Bayındır'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de, bu kez yıldız bir oyuncunun takımdan gönderilmesi gündemde. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için transfer iddiaları artarken, Sky Sport'un haberine göre Napoli Makedon oyuncu için rekor bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
İtalya'dan Eljif Elmas iddiası! Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi! Bonservis bedeli belli oldu09.07.2019 16:35
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