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Fenerbahçe'den yeni transfer! Galatasaray'ın elinden kaptı

Geçtiğimiz yıl tarihinin en başarısız sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, bu başarısızlığın izlerini silmek için çalışmalarını sürdürüyor. Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç ve Altay Bayındır gibi isimleri kadrosuna katan sarı lacivertli ekip, şimdi de Galatasaray'ın da ilgilendiği Deniz Türüç transferini bitirdi. Fenerbahçe son dakika transfer gelişmesiyle ilgili o detaylar...

09.07.2019 16:59 - Son Güncelleme: 09.07.2019 17:00
Fenerbahçe'den yeni transfer! Galatasaray'ın elinden kaptı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi Fenerbahçe transferde gaza bastı.

Fenerbahçe'den yeni transfer! Galatasaray'ın elinden kaptı

Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, transferde bir bombaya daha imza atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den yeni transfer! Galatasaray'ın elinden kaptı

Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcunun kulübüyle anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den yeni transfer! Galatasaray'ın elinden kaptı

Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Vedat Muriç ve Altay Bayındır'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den yeni transfer! Galatasaray'ın elinden kaptı

Son olarak dün gece geç saatlerde Altay Bayındır'ı resmen açıklayan sarı-lacivertliler, Deniz Türüç transferinde de sona geldi.

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