Fenerbahçe'den yeni transfer! Galatasaray'ın elinden kaptı

Geçtiğimiz yıl tarihinin en başarısız sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, bu başarısızlığın izlerini silmek için çalışmalarını sürdürüyor. Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç ve Altay Bayındır gibi isimleri kadrosuna katan sarı lacivertli ekip, şimdi de Galatasaray'ın da ilgilendiği Deniz Türüç transferini bitirdi. Fenerbahçe son dakika transfer gelişmesiyle ilgili o detaylar...

09.07.2019 16:59 - Son Güncelleme: 09.07.2019 17:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





