Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Rüştü Reçber'in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Fenerbahçe ile adı özdeşleşen, bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber'in adı hala efsaneler arasında. Her ne kadar adı Fenerbahçe ile birlikte anılsa da bir Beşiktaş taraftarı olan ve siyah-beyazlı formayı da giyen 46 yaşındaki Rüştü Reçber'in kızı Tuana yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı. İşte başta Rüştü Reçber'in çocukları olmak üzere, futbol dünyasının ünlü çocukları.

09.07.2019 12:02 - Son Güncelleme: 09.07.2019 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





