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Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Rüştü Reçber'in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Fenerbahçe ile adı özdeşleşen, bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber'in adı hala efsaneler arasında. Her ne kadar adı Fenerbahçe ile birlikte anılsa da bir Beşiktaş taraftarı olan ve siyah-beyazlı formayı da giyen 46 yaşındaki Rüştü Reçber'in kızı Tuana yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı. İşte başta Rüştü Reçber'in çocukları olmak üzere, futbol dünyasının ünlü çocukları.

09.07.2019 12:02 - Son Güncelleme: 09.07.2019 12:15
Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Rüştü Reçber'in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Eski kaleci Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber magazin gündeminden düşmemey devam ediyor.

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Rüştü Reçber'in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Çiftin pek ortalarda görünmeyen kızları Tuana, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Rüştü Reçber'in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Rüştü-Işıl Reçber'in kızı Tuana, Amerika Boston Üniversitesi'nde genetik biyoloji eğitimi alıyor.

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Rüştü Reçber'in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

18 yaşındaki Tuana tatil için Bodrum Türkbükü'nde. Dün ailece plajdaydılar.

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Rüştü Reçber'in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi!
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