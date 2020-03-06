Sergen Yalçın o pozisyonda çileden çıktı! Zor sakinleştirdiler...

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü konuk ettiği maçın ilk yarısında Orgill'in N'Koudou'ya müdahelesine sinirlenen Sergen Yalçın, saha içine girdi. Yardımcı Antrenör Çağdaş Atan, "Haftaya derbi var hocam" sözüyle Sergen Yalçın'ı sakinleştirdi. Sergen Yalçın'ın çok sinirlendiği bu pozisyonun ardından sarı kart ile cezalandırıldı. İşte o anlar...