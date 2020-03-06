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Sergen Yalçın o pozisyonda çileden çıktı! Zor sakinleştirdiler...

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında Orgill'in N'Koudou'ya müdahelesine sinirlenen Sergen Yalçın, saha içine girdi. Yardımcı Antrenör Çağdaş Atan, "Haftaya derbi var hocam" sözüyle Sergen Yalçın'ı sakinleştirdi. Sergen Yalçın'ın çok sinirlendiği bu pozisyonun ardından sarı kart ile cezalandırıldı. İşte Beşiktaş-Ankaragücü maçına damga vuran o anlar...

06.03.2020 22:37 - Son Güncelleme: 06.03.2020 22:48
Sergen Yalçın o pozisyonda çileden çıktı! Zor sakinleştirdiler...

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü konuk ettiği maçın ilk yarısında Orgill'in N'Koudou'ya müdahelesine sinirlenen Sergen Yalçın, saha içine girdi. Yardımcı Antrenör Çağdaş Atan, "Haftaya derbi var hocam" sözüyle Sergen Yalçın'ı sakinleştirdi. Sergen Yalçın'ın çok sinirlendiği bu pozisyonun ardından sarı kart ile cezalandırıldı. İşte o anlar...

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Sergen Yalçın o pozisyonda çileden çıktı! Zor sakinleştirdiler...

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Maçın 19. dakikasında Orgill, N'Koudou'ya sert bir faul yaptı. Bu müdahaleye sinirlenen Sergen Yalçın saha içine girip Jamaikalı oyuncuya tepki gösterdi.

Sergen Yalçın o pozisyonda çileden çıktı! Zor sakinleştirdiler...

İKİ İSİM DE KART GÖRDÜ

Orgill de Yalçın'a karşılık verince saha içinde gerginlik yaşandı. Yardımcı Antrenör Çağdaş Atan, Sergen Yalçın'ı "Haftaya derbi var hocam, gel hocam" sözleriyle sakinleştirdi. Arda Kardeşler de Orgill ve Sergen Yalçın'a sarı kart gösterdi. Önümüzdeki hafta Beşiktaş, Galatasaray'a konuk olacak.

Sergen Yalçın o pozisyonda çileden çıktı! Zor sakinleştirdiler...

İşte maçtan kareler...

Sergen Yalçın o pozisyonda çileden çıktı! Zor sakinleştirdiler...
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