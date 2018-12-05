Fenerbahçeye dünyaca ünlü teknik direktör

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik direktör
Cocu'nun gönderilmesinin ardından lide Erwin Koeman ile devam eden Fenerbahçe yeni teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Düncaya ünlü bir isimle anlaşmak isteyen Ali Koç'un, Conte ve Zidane da dahil olmak üzere 20'ye yakın hoca ile temas kurduğu iddia edildi.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 08:44:18
Güncelleme: 08:45:07
Kötü sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, artık büyük oynamaya başladı. Teknik direktör değişikliği için bizzat dümene geçti.
Başkanın, Comolli ile birlikte son 20 günde, hoca adayları listesine 1. sınıf isimler yazıp görüşmeler yaptığı kaydedildi.
Bu adaylar arasında Antonio Conte ve Zinedine Zidane gibi çalıştırıcıların da olduğu ifade edildi.
Gelen haberlere göre Koç, temaslar sırasında isteklerini öğrenip yapabileceklerini iletti. Fenerbahçe'nin imkanlarından bahsetti. Karşılıklı görüş alışverişleri yapıldı.
Koç'un aslında genç bir isim istediği ama yaşanan son gelişmelerin ışığında taraftarı da düşünerek herkesi tatmin edecek bir teknik adam üzerinde durduğu öğrenildi.