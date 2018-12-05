Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik direktör

Cocu'nun gönderilmesinin ardından lide Erwin Koeman ile devam eden Fenerbahçe yeni teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Düncaya ünlü bir isimle anlaşmak isteyen Ali Koç'un, Conte ve Zidane da dahil olmak üzere 20'ye yakın hoca ile temas kurduğu iddia edildi.

5 Aralık 2018 Çarşamba, 08:44:18 Güncelleme: 08:45:07
Fenerbahçeye dünyaca ünlü teknik direktör

Kötü sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, artık büyük oynamaya başladı. Teknik direktör değişikliği için bizzat dümene geçti.

Fenerbahçeye dünyaca ünlü teknik direktör

Başkanın, Comolli ile birlikte son 20 günde, hoca adayları listesine 1. sınıf isimler yazıp görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Fenerbahçeye dünyaca ünlü teknik direktör

Bu adaylar arasında Antonio Conte ve Zinedine Zidane gibi çalıştırıcıların da olduğu ifade edildi.

Fenerbahçeye dünyaca ünlü teknik direktör

Gelen haberlere göre Koç, temaslar sırasında isteklerini öğrenip yapabileceklerini iletti. Fenerbahçe'nin imkanlarından bahsetti. Karşılıklı görüş alışverişleri yapıldı.

Fenerbahçeye dünyaca ünlü teknik direktör

Koç'un aslında genç bir isim istediği ama yaşanan son gelişmelerin ışığında taraftarı da düşünerek herkesi tatmin edecek bir teknik adam üzerinde durduğu öğrenildi.

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