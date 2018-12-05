Fenerbahçeye dünyaca ünlü teknik direktör

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik direktör

Cocu'nun gönderilmesinin ardından lide Erwin Koeman ile devam eden Fenerbahçe yeni teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Düncaya ünlü bir isimle anlaşmak isteyen Ali Koç'un, Conte ve Zidane da dahil olmak üzere 20'ye yakın hoca ile temas kurduğu iddia edildi.

5 Aralık 2018 Çarşamba, 08:44:18 Güncelleme: 08:45:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





