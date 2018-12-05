Beşiktaşlı Babel Galatasaray yolunda

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz bir anlaşma sağlayamayan Ryan Babel'in Galatasaray ile temas kurduğu iddia edildi. Hollandalı yıldız ile temas kuran sarı-kırmızılı takımın yöneticileri transferi bedavaya bitirmenin peşinde...

5 Aralık 2018 Çarşamba, 10:19:35 Güncelleme: 10:20:28
Beşiktaşlı Babel Galatasaray yolunda

Galatasaray'da transfer gündemi her gün değişir oldu. Sarı-kırmızılı ekipte gündeme gelen son isim Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan Ryan Babel...

Beşiktaşlı Babel Galatasaray yolunda

Everton'dan kiralanan Henry Onyekuru ile sezon sonunda yollar ayrılacak ve Cimbom, Nijeryalı futbolcu için İngiliz ekibine yeni bir teklif yapılmayacak.

Beşiktaşlı Babel Galatasaray yolunda

Galatasaray'ın Onyekuru'dan doğacak boşluğu Babel ile doldurma planı yaptığı ve menajeriyle ilk temasın kurulduğunu da öğrenildi.

Beşiktaşlı Babel Galatasaray yolunda

OLUMLU BAKIYOR
Ryan Donk'un da menajerliğini yapan Winnie Haatrecht ile bir araya gelen sarıkırmızılıların, 32 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme ve ciddi bir ücret önerdiği bildirildi.

Beşiktaşlı Babel Galatasaray yolunda

Menajer Haatrech'ın bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı kulüplerle temas halinde olduğu bilinirken yine de Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaştığı ve sarı-kırmızılılardan süre istediği belirtildi.

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