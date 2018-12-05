Beşiktaşlı Babel Galatasaray yolunda
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz bir anlaşma sağlayamayan Ryan Babel'in Galatasaray ile temas kurduğu iddia edildi. Hollandalı yıldız ile temas kuran sarı-kırmızılı takımın yöneticileri transferi bedavaya bitirmenin peşinde...
5 Aralık 2018 Çarşamba, 10:19:35
Güncelleme: 10:20:28
Galatasaray'da transfer gündemi her gün değişir oldu. Sarı-kırmızılı ekipte gündeme gelen son isim Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan Ryan Babel...
Everton'dan kiralanan Henry Onyekuru ile sezon sonunda yollar ayrılacak ve Cimbom, Nijeryalı futbolcu için İngiliz ekibine yeni bir teklif yapılmayacak.
Galatasaray'ın Onyekuru'dan doğacak boşluğu Babel ile doldurma planı yaptığı ve menajeriyle ilk temasın kurulduğunu da öğrenildi.
OLUMLU BAKIYOR
Ryan Donk'un da menajerliğini yapan Winnie Haatrecht ile bir araya gelen sarıkırmızılıların, 32 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme ve ciddi bir ücret önerdiği bildirildi.
Menajer Haatrech'ın bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı kulüplerle temas halinde olduğu bilinirken yine de Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaştığı ve sarı-kırmızılılardan süre istediği belirtildi.