Beşiktaşlı Babel Galatasaray yolunda

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz bir anlaşma sağlayamayan Ryan Babel'in Galatasaray ile temas kurduğu iddia edildi. Hollandalı yıldız ile temas kuran sarı-kırmızılı takımın yöneticileri transferi bedavaya bitirmenin peşinde...

5 Aralık 2018 Çarşamba, 10:19:35 Güncelleme: 10:20:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





