Türkiye, Galatasaraylı Mustafa Kapıyı konuşuyor!

Türkiye, Galatasaraylı Mustafa Kapı'yı konuşuyor!
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Keçiörengücü'yle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kadroda genç isimler yer almıştı. Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında da yedekler arasında birçok genç yeteneğe yer verirken bir isim Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sosyal medyayı sarsan o isim, sarı-kırmızılıların 16 yaşındaki yeteneği Mustafa Kapı'dan başkası değil!
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Keçiörengücü'yle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 21 kişilik maç kadrosunun büyük bölümünü genç isimlerden oluşturdu. Sarı-kırmızılıların kadrosunda altyapıdan Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Celil Yüksel, Sefa Özdemir gibi isimler bulunurken bu gençler arasından bir kişi özellikle ön plana çıktı.
Beşiktaş'la oynanan maçta Galatasaray'ın yedek kulübesinde altyapıdan 6 futbolcu yer almıştı. Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Celil Yüksel'in dışında 16 yaşındaki Mustafa Kapı'nın da yer alması dikkatleri çekmişti. Sarı-kırmızılıların derbi öncesinde yaptığı taraftara açık antrenmanda da A Takımla çalışan ve taraftarın yoğun ilgisini çeken Mustafa Kapı'nın Fatih Terim'le bugün çekilen fotoğrafı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte herkesin merak ettiği o genç!
MİLLİ TAKIM'DA DA 2 ASİSTİ VAR
U17 Milli Takımımız'ın 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı 3 maçta forma giyen yıldız adayı, 2 asistle yıldızlaşmıştı. U14, U15, U16 Milli Takımları olmak üzere milli formayı sırtına geçiren Mustafa Kapı, Milli Takım'ın Mart 2018'de çıkardığı yeni formalarda da forma yüzü olmuştu.