Türkiye, Galatasaraylı Mustafa Kapıyı konuşuyor!

Beşiktaş'la oynanan maçta Galatasaray'ın yedek kulübesinde altyapıdan 6 futbolcu yer almıştı. Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Celil Yüksel'in dışında 16 yaşındaki Mustafa Kapı'nın da yer alması dikkatleri çekmişti. Sarı-kırmızılıların derbi öncesinde yaptığı taraftara açık antrenmanda da A Takımla çalışan ve taraftarın yoğun ilgisini çeken Mustafa Kapı'nın Fatih Terim'le bugün çekilen fotoğrafı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte herkesin merak ettiği o genç!