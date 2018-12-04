Türkiye, Galatasaraylı Mustafa Kapı'yı konuşuyor!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Keçiörengücü'yle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kadroda genç isimler yer almıştı. Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında da yedekler arasında birçok genç yeteneğe yer verirken bir isim Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sosyal medyayı sarsan o isim, sarı-kırmızılıların 16 yaşındaki yeteneği Mustafa Kapı'dan başkası değil!

4 Aralık 2018 Salı, 22:06:47 Güncelleme: 22:08:27
Türkiye, Galatasaraylı Mustafa Kapıyı konuşuyor!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Keçiörengücü'yle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 21 kişilik maç kadrosunun büyük bölümünü genç isimlerden oluşturdu. Sarı-kırmızılıların kadrosunda altyapıdan Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Celil Yüksel, Sefa Özdemir gibi isimler bulunurken bu gençler arasından bir kişi özellikle ön plana çıktı.

Türkiye, Galatasaraylı Mustafa Kapıyı konuşuyor!

Beşiktaş'la oynanan maçta Galatasaray'ın yedek kulübesinde altyapıdan 6 futbolcu yer almıştı. Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Celil Yüksel'in dışında 16 yaşındaki Mustafa Kapı'nın da yer alması dikkatleri çekmişti. Sarı-kırmızılıların derbi öncesinde yaptığı taraftara açık antrenmanda da A Takımla çalışan ve taraftarın yoğun ilgisini çeken Mustafa Kapı'nın Fatih Terim'le bugün çekilen fotoğrafı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte herkesin merak ettiği o genç!

Türkiye, Galatasaraylı Mustafa Kapıyı konuşuyor!

Bu sezon U19 Ligi'nde 8 maça çıkan Mustafa Kapı, bu mücadelelerde 4 gol attı. U21 Ligi'nde de tek maça çıkan genç yıldız, Kayserispor filelerini de havalandırmayı başarmıştı.

Türkiye, Galatasaraylı Mustafa Kapıyı konuşuyor!

AVRUPA'DA DA TAKIMI SIRTLIYOR!

UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın 19 yaş altı takımında da forma giyen Mustafa, sarı-kırmızılıların Schalke karşısında aldığı 2-1'lik galibiyette de başrollerden birini oynamıştı. Mücadelenin 76. dakikada skoru 2-1'e getiren golü kaydetmişti.

Türkiye, Galatasaraylı Mustafa Kapıyı konuşuyor!

MİLLİ TAKIM'DA DA 2 ASİSTİ VAR

U17 Milli Takımımız'ın 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı 3 maçta forma giyen yıldız adayı, 2 asistle yıldızlaşmıştı. U14, U15, U16 Milli Takımları olmak üzere milli formayı sırtına geçiren Mustafa Kapı, Milli Takım'ın Mart 2018'de çıkardığı yeni formalarda da forma yüzü olmuştu.

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