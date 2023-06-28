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Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı birden!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Sarı lacivertliler Kent ve Dzeko'yu kadrosuna katmıştı. Kanarya; stoper, bek, orta saha ve kanat bölgelerine de takviye yapacak. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin 2 dünya yıldızına imza attırmak istediği öğrenildi. İşte A Spor'un aktardığı o haber ve detaylar...

28.06.2023 13:27 - Son Güncelleme: 28.06.2023 13:28
Fenerbahçe’ye 2 dünya yıldızı birden!

Geride bıraktığımız sezon Ziraat Türkiye Kupası ile kapatan Fenerbahçe'de yeni sezon startı verildi.

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Fenerbahçe’ye 2 dünya yıldızı birden!

Sarı-lacivertlilerde finansal fair playın sona ermesinin ardından transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’ye 2 dünya yıldızı birden!

Yönetimi bu noktada bekleyen tek tehlike ise Arda Güler'in ayrılma ihtimali.

Fenerbahçe’ye 2 dünya yıldızı birden!

Genç futbolcuya dünya devleri talip durumunda.

Fenerbahçe’ye 2 dünya yıldızı birden!

Sarı-lacivertlilerde ise yeni sezon öncesi Ryan Kent ve Edin Dzeko hamlesi gelmişti.

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