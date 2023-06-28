Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı birden!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Sarı lacivertliler Kent ve Dzeko'yu kadrosuna katmıştı. Kanarya; stoper, bek, orta saha ve kanat bölgelerine de takviye yapacak. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin 2 dünya yıldızına imza attırmak istediği öğrenildi. İşte A Spor'un aktardığı o haber ve detaylar...
28.06.2023 13:27 - Son Güncelleme: 28.06.2023 13:28
Geride bıraktığımız sezon Ziraat Türkiye Kupası ile kapatan Fenerbahçe'de yeni sezon startı verildi.