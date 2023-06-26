Takım arkadaşından transfer itirafı! Fenerbahçe'ye müjde
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ryan Kent ve Dzeko'yu kadrosuna katmıştı. Savunma için de takviye planı bulunan Kanarya'ya müjdeli haber geldi. Buna göre Fenerbahçe'nin listesinde bulunan ismin takım arkadaşı transferi duyurdu. İşte detaylar...
26.06.2023 15:03 - Son Güncelleme: 26.06.2023 15:03
Süper Lig'de yeni sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.
Becao'nun takım arkadaşı kaleci Marco Silvestri Sport Italia'ya verdiği röportajda transfere ilişkin itiraf gibi açıklamalarda bulundu.
Silvestri, adı Fenerbahçe ile anılan Becao ve adı Napoli ile anılan Beto'yla ilgili gelen soru üzerine şu yanıtı verdi: