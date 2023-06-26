Vav TV İzle
Haberler Spor Takım arkadaşından transfer itirafı! Fenerbahçe'ye müjde

Takım arkadaşından transfer itirafı! Fenerbahçe'ye müjde

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ryan Kent ve Dzeko'yu kadrosuna katmıştı. Savunma için de takviye planı bulunan Kanarya'ya müjdeli haber geldi. Buna göre Fenerbahçe'nin listesinde bulunan ismin takım arkadaşı transferi duyurdu. İşte detaylar...

26.06.2023 15:03 - Son Güncelleme: 26.06.2023 15:03
Takım arkadaşından transfer itirafı! Fenerbahçe’ye müjde

Süper Lig'de yeni sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Takım arkadaşından transfer itirafı! Fenerbahçe’ye müjde

Sarı-lacivertliler Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından bir transferi daha bitirme aşamasına getirdi.

Takım arkadaşından transfer itirafı! Fenerbahçe’ye müjde

Kanarya, İtalyan temsilcisi Udinese'de forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Becao için temaslarını sıklaştırmıştı.

Takım arkadaşından transfer itirafı! Fenerbahçe’ye müjde

Becao'nun takım arkadaşı kaleci Marco Silvestri Sport Italia'ya verdiği röportajda transfere ilişkin itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşından transfer itirafı! Fenerbahçe’ye müjde

Silvestri, adı Fenerbahçe ile anılan Becao ve adı Napoli ile anılan Beto'yla ilgili gelen soru üzerine şu yanıtı verdi:

SON DAKİKA