Arda Güler için dev adım! Resmi açıklama geldi... Planlar tutuyor

"FENERBAHÇE'NİN ARDA GÜLER PLANINA UYUYOR"

Barcelona'ya yakın Katalan spor gazetelerinden Sport, Laporta'nın açıklamalarından sonra yayımladığı haberde, "Bu transfer, Fenerbahçe'nin bir yıl daha yıldız futbolcusunu kadrosunda tutma planına mükemmel bir şekilde uyuyor. Futbolcunun önceliği sürekliliğe sahip olmaktır. Arda bu nedenle en üst seviyeye sıçramadan önce profesyonel olarak kendini geliştirmeye devam etmek için ülkesinde bir sezon devam etmeyi istemektedir." değerlendirmesinde bulundu.