Arda Güler için dev adım! Resmi açıklama geldi... Planlar tutuyor
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için dünya devi devreye girdi. Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, Arda Güler'i transfer etmek için çalıştıklarını resmen açılarken genç yıldız için düşünülen plan da ortaya çıktı. İşte Barcelona'nın Arda Güler planı...
RESMEN AÇIKLANDI BARCELONA'NIN HEDEFİ ARDA GÜLER
Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, Katalan televizyonu TV3'deli Onze adlı spor programına dün akşam yaptığı açıklamada, Arda Güler ile ilgilendiklerini duyurdu.
Laporta, kulübün yeni sportif direktörü "Deco" lakaplı Anderson Luis de Souza'nın Arda Güler transferini görüşmek üzere geçtiğimiz hafta İstanbul'da olduğunu ifade ederek, şu açıklamada bulundu:
"Deco, onun (Arda Güler) büyük bir yetenek olduğunu söylüyor. Transferi sonlandırmaya çalışıyoruz. Genç bir futbolcu. LaLiga bu yıla ait olmayan, gelecek sezonlara ilişkin transferler yapmamıza izin veriyor. Arda, Premier Lig, Seria A ve La Liga'da ilgi uyandırdı. Deco ve Mateu (Mateu Alemany Futbol Şube Sorumlusu) operasyonu sonlandırmaya çalışıyor."
"FENERBAHÇE'NİN ARDA GÜLER PLANINA UYUYOR"
Barcelona'ya yakın Katalan spor gazetelerinden Sport, Laporta'nın açıklamalarından sonra yayımladığı haberde, "Bu transfer, Fenerbahçe'nin bir yıl daha yıldız futbolcusunu kadrosunda tutma planına mükemmel bir şekilde uyuyor. Futbolcunun önceliği sürekliliğe sahip olmaktır. Arda bu nedenle en üst seviyeye sıçramadan önce profesyonel olarak kendini geliştirmeye devam etmek için ülkesinde bir sezon devam etmeyi istemektedir." değerlendirmesinde bulundu.