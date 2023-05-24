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Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı birden!

Süper Lig'de gelecek sezon planlarına başlayan Fenerbahçe'de yönetim dünya yıldızlarını gözüne kestirdi. Özellikle orta saha ve santrfor için düğmeye basan yönetim rotasını Premier Lig'e çevirdi. İşte A Spor'un aktardığı habere göre o 2 isim...

24.05.2023 15:16 - Son Güncelleme: 24.05.2023 15:16
Fenerbahçe’ye 2 dünya yıldızı birden!

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı.


GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’ye 2 dünya yıldızı birden!

Sarı-lacivertlilerde yönetim bu noktada Jorge Jesus'un her ne kadar raporunu alsa da fırsat transferini de kaçırmak istemiyor.

Fenerbahçe’ye 2 dünya yıldızı birden!

Süper Lig'de ezeli rakibini Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yendiği takdirde şampiyonluğu ilan etme durumuna karşı çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

Fenerbahçe’ye 2 dünya yıldızı birden!

Başkan Ali Koç'un yeni sezonda başkanlık adına son sezonu oluşu ve seçime gidilecek olması nedeniyle tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’ye 2 dünya yıldızı birden!

Bu noktada temaslara şimdiden başlayan Koç ve yönetimi dünya yıldızılarını da listesine ekledi.

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