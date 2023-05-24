Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı birden!
Süper Lig'de gelecek sezon planlarına başlayan Fenerbahçe'de yönetim dünya yıldızlarını gözüne kestirdi. Özellikle orta saha ve santrfor için düğmeye basan yönetim rotasını Premier Lig'e çevirdi. İşte A Spor'un aktardığı habere göre o 2 isim...
24.05.2023 15:16 - Son Güncelleme: 24.05.2023 15:16
Sarı-lacivertlilerde yönetim bu noktada Jorge Jesus'un her ne kadar raporunu alsa da fırsat transferini de kaçırmak istemiyor.
Süper Lig'de ezeli rakibini Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yendiği takdirde şampiyonluğu ilan etme durumuna karşı çalışmalarına ara vermeden devam edecek.
Başkan Ali Koç'un yeni sezonda başkanlık adına son sezonu oluşu ve seçime gidilecek olması nedeniyle tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.