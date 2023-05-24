Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir
Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçını kazanarak 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkmak isteyen Galatasaray'da sarı-lacivertlilerle oynanacak karşılaşmaya müthiş bir ilgi var. Sarı-kırmızılı yönetimin dev derbi için bilet satışı yapmayabileceği iddia edildi. İşte detaylar...
24.05.2023 16:26 - Son Güncelleme: 24.05.2023 16:26
Galatasaray, Ankaragücü maçını kazanırsa Fenerbahçe derbisine şampiyonluğunu ilan etmiş olarak çıkacak.
Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'da taraftar, bu coşkuyu yaşayıp Fenerbahçe derbisini izlemek adına biletlere inanılmaz bir ilgi gösterdi.
300 BİNE YAKIN TALEP GELDİ
Hürriyet'in haberine göre; sarı kırmızılı kulübe, NEF Stadı'ndaki Fenerbahçe derbisi için 300 bine yakın bilet talebi geldiği ifade edildi.
BİLETLER SATIŞA ÇIKMAYABİLİR
Taraftarlarının taleplerine yetişemeyen Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi için az sayıda satış olmasındansa hiç bilet satışının olmaması gündeme geldi.