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Haberler Spor Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir

Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçını kazanarak 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkmak isteyen Galatasaray'da sarı-lacivertlilerle oynanacak karşılaşmaya müthiş bir ilgi var. Sarı-kırmızılı yönetimin dev derbi için bilet satışı yapmayabileceği iddia edildi. İşte detaylar...

24.05.2023 16:26 - Son Güncelleme: 24.05.2023 16:26
Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir

Galatasaray, Ankaragücü maçını kazanırsa Fenerbahçe derbisine şampiyonluğunu ilan etmiş olarak çıkacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir

Başka bir olasılık da bu karşılaşmanın şampiyonu belirleyecek olması...

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir

Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'da taraftar, bu coşkuyu yaşayıp Fenerbahçe derbisini izlemek adına biletlere inanılmaz bir ilgi gösterdi.

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir

300 BİNE YAKIN TALEP GELDİ

Hürriyet'in haberine göre; sarı kırmızılı kulübe, NEF Stadı'ndaki Fenerbahçe derbisi için 300 bine yakın bilet talebi geldiği ifade edildi.

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir

BİLETLER SATIŞA ÇIKMAYABİLİR

Taraftarlarının taleplerine yetişemeyen Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi için az sayıda satış olmasındansa hiç bilet satışının olmaması gündeme geldi.

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