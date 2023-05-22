Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Dünya yıldızı orta saha...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında kalan Fenerbahçe, transferde dev bir çalım atmaya hazırlanıyor. A Spor'da yer alan habere göre Kanarya, Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği dünya yıldızı orta saha için devreye girdi. İşte detaylar...
22.05.2023 10:40 - Son Güncelleme: 22.05.2023 10:40
Galatasaray gelecek hafta oynayacağı Ankaragücü maçından 3 puanla ayrılması halinde ligi şampiyon olarak tamamlayacak.
Kanarya artık gözünü tamamen transfer dönemine çevirdi. Yönetim tüm odağını yeni sezon transferlerine vermiş durumda.