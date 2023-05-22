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Haberler Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Dünya yıldızı orta saha...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Dünya yıldızı orta saha...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında kalan Fenerbahçe, transferde dev bir çalım atmaya hazırlanıyor. A Spor'da yer alan habere göre Kanarya, Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği dünya yıldızı orta saha için devreye girdi. İşte detaylar...

22.05.2023 10:40 - Son Güncelleme: 22.05.2023 10:40
Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Dünya yıldızı orta saha...

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Dünya yıldızı orta saha...

Sarı lacivertlilerin ligin bitmesine kısa bir süre kala şampiyonluk umutları azaltmıştı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Dünya yıldızı orta saha...

Galatasaray gelecek hafta oynayacağı Ankaragücü maçından 3 puanla ayrılması halinde ligi şampiyon olarak tamamlayacak.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Dünya yıldızı orta saha...

Kanarya artık gözünü tamamen transfer dönemine çevirdi. Yönetim tüm odağını yeni sezon transferlerine vermiş durumda.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Dünya yıldızı orta saha...

Gelecek yıl transferdeki en büyük hedef nokta atışı isimleri kadroya katmak.

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