Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'in filmleri aratmayan yaşamı

Özellikle Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle performansı daha da artan golcü oyuncu, birçok kulübün radarına girdi. Çaykur Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına karşın, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ısrarla istediği Vedat için yönetim ilk etapta 10 milyon euro bonservis bedeli belirlese de pazarlıklar neticesinde bu rakam, aşağılara indi.