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Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'in filmleri aratmayan yaşamı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Kosovalı yıldız Vedat Muriç son tercihini yaptı ve kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı. Muriç'in, Fenerbahçe'ye transferi spor gündemine bomba gibi düştü. Son günlerin en çok konuşulan ismi olan Vedat Muriç bugünlere kolay gelmedi. Muriç'in hayat hikayesi, film senaryolarını aratmayacak cinsten.

09.07.2019 10:58 - Son Güncelleme: 09.07.2019 11:05
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'in filmleri aratmayan yaşamı

2018 yılı ara transfer döneminde, Gençlerbirliği'nden Çaykur Rizespor'a transfer olan Vedat Muriç, kariyerindeki en büyük patlamayı Süper Lig'in 2018-19 sezonunda Çaykur Rizespor'la yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'in filmleri aratmayan yaşamı

Geçen sezon yeşil mavili takımda 34 lig maçında da forma giyen Muriç, 17 gol atıp 8 de asist üreterek, takımının başarısında büyük pay sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'in filmleri aratmayan yaşamı

Özellikle Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle performansı daha da artan golcü oyuncu, birçok kulübün radarına girdi. Çaykur Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına karşın, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ısrarla istediği Vedat için yönetim ilk etapta 10 milyon euro bonservis bedeli belirlese de pazarlıklar neticesinde bu rakam, aşağılara indi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'in filmleri aratmayan yaşamı

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ı saha dışında karşı karşıya getiren Muriç için, iki ekip de kesenin ağzını açarken, Kosovalı yıldızın transferi adeta yılan hikayesine döndü. Vedat Muriç'in, iki takımla da anlaştığına yönelik haberler çıkarken, transfer mücadelesinden galip çıkan taraf sarı lacivertliler oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'in filmleri aratmayan yaşamı

Yapılan pazarlıklar sonucunda, Kosovalı golcü ve Rizespor yönetimiyle anlaşmaya varan Fenerbahçe, oyuncuya 4 yıllık sözleşme imzalattı. Sarı lacivertli formayı üzerine giyen Vedat Muriç, "Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için onurluyum. Bu şanlı tarihe inşallah adımı yazdıracağım." sözleriyle mutluluğunu dile getirirken, 25 yaşındaki futbolcunun hayatının acılarla dolu olduğu ortaya çıktı.

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