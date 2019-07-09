Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'in filmleri aratmayan yaşamı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Kosovalı yıldız Vedat Muriç son tercihini yaptı ve kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı. Muriç'in, Fenerbahçe'ye transferi spor gündemine bomba gibi düştü. Son günlerin en çok konuşulan ismi olan Vedat Muriç bugünlere kolay gelmedi. Muriç'in hayat hikayesi, film senaryolarını aratmayacak cinsten.
Özellikle Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle performansı daha da artan golcü oyuncu, birçok kulübün radarına girdi. Çaykur Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına karşın, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ısrarla istediği Vedat için yönetim ilk etapta 10 milyon euro bonservis bedeli belirlese de pazarlıklar neticesinde bu rakam, aşağılara indi.
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ı saha dışında karşı karşıya getiren Muriç için, iki ekip de kesenin ağzını açarken, Kosovalı yıldızın transferi adeta yılan hikayesine döndü. Vedat Muriç'in, iki takımla da anlaştığına yönelik haberler çıkarken, transfer mücadelesinden galip çıkan taraf sarı lacivertliler oldu.
Yapılan pazarlıklar sonucunda, Kosovalı golcü ve Rizespor yönetimiyle anlaşmaya varan Fenerbahçe, oyuncuya 4 yıllık sözleşme imzalattı. Sarı lacivertli formayı üzerine giyen Vedat Muriç, "Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için onurluyum. Bu şanlı tarihe inşallah adımı yazdıracağım." sözleriyle mutluluğunu dile getirirken, 25 yaşındaki futbolcunun hayatının acılarla dolu olduğu ortaya çıktı.