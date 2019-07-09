Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri...
Transfer sezonun açılmasıyla birlikte Süper Lig'de bombalar üst üste patladı. Galatasaray ve Fenerbahçe transfer sezonuna hızlı giriş yaparken, Beşiktaş ise biraz geri planda kaldı. Takımların aldığı yıldızlar kadar göndereceği isimler de netleşmeye başladı. İşte son dakika transfer gelişmeleri...
09.07.2019 10:05
- Son Güncelleme: 09.07.2019 10:09
MUĞDAT ÇELİK
Akhisarspor'un Türkiye Kupası'nı kazandığı sezonda gösterdiği performansla kendisini Galatasaray'a taşıyan Muğdat Çelik, bu sezon 18 maçta forma şansı bulabildi ve 4 gol attı. Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor'un ilgilendiği belirtildi. İddialara göre Başakşehir de Muğdat'ı düşünüyor
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