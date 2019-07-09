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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri...

Transfer sezonun açılmasıyla birlikte Süper Lig'de bombalar üst üste patladı. Galatasaray ve Fenerbahçe transfer sezonuna hızlı giriş yaparken, Beşiktaş ise biraz geri planda kaldı. Takımların aldığı yıldızlar kadar göndereceği isimler de netleşmeye başladı. İşte son dakika transfer gelişmeleri...

09.07.2019 10:05 - Son Güncelleme: 09.07.2019 10:09
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri...

İşte Süper Lig'de dengeleri değiştirecek isimler ve tam 18 transfer bombasının detayları:
(Fotomaç.com.tr'nin derlemesi)

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri...

AHMET ÇALIK
Galatasaray'da Ahmet Çalık'ın gönderilme kararı çıktı. Göztepe, Ahmet Çalık için kiralama formülüyle teklifini yineleyecek. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile görüşecek olan Başkan Mehmet Sepil, bu konuda kolaylık isteyecek.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri...

25 yaşındaki futbolcuya G.Birliği, Sivas, Denizlispor, Ankaragücü ve Rize de talip olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 13 maçta 987 dakika sahada kaldı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri...

EMRAH BAŞSAN
Gelecek sezon Süper Lig'e iddialı bir kadro ile girmek isteyen Gazişehir Gaziantepspor, küme düşen Erzurumspor'dan Emrah Başsan'ı transfer listesine aldı. Emrah için Göztepe de resmen devrede. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 31 maçta oynadı ve 1 gol attı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri...

MUĞDAT ÇELİK
Akhisarspor'un Türkiye Kupası'nı kazandığı sezonda gösterdiği performansla kendisini Galatasaray'a taşıyan Muğdat Çelik, bu sezon 18 maçta forma şansı bulabildi ve 4 gol attı. Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor'un ilgilendiği belirtildi. İddialara göre Başakşehir de Muğdat'ı düşünüyor

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