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Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami hakkında şok gerçek! Gangnam Style dansı yaparken...

Yeşil sahaların yıldızları, bazen akıllara zarar işlere imza atabiliyorlar... En ufak sakatlıkları bile günlerce konuşulan futbolcuların öyle sakatlık hikayeleri var ki, inanması hayli güç. Kimisi gözünü çıkarmaya çalıştı, kimisi cinsel ilişki sırasında sakatlandı, kimisi ise sadece konsol oyunu oynuyordu ki kendini sakat buldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami de bu listede kendisine yer buldu. İşte futbolcuların birbirinden ilginç sakatlık hikayeleri...

29.08.2019 10:33 - Son Güncelleme: 29.08.2019 10:53
Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami hakkında şok gerçek! Gangnam Style dansı yaparken...

Oyun içerisinde sakatlansa tamam ama bu sakatlıklar kabullenilir gibi değil. Yeşil sahaların ünlü isimlerinin o kadar garip sakatlık hikayeleri var ki, adeta bir dizi senaryosundan fırlamış gibi. İşte birbirinden ilginç sakatlık hikayeleri...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami hakkında şok gerçek! Gangnam Style dansı yaparken...

ADIL RAMI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami'nin sakatlık hikayeleri oldukça ilginç.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami hakkında şok gerçek! Gangnam Style dansı yaparken...

Valencia'da oynadığı dönemde eski kulübü Lille'in bağış toplama etkinliğine gitmesine izin verilen futbolcu, ödemli ayağına dikkat etmeyip Gangnam Style dansı yaparak ayağındaki yaranın kötüleşmesine yol açmış ve takımının üç maçını kaçırmıştı.

ADİL RAMİ'NİN GANGNAM STYLE DANSINI TIKLA VE İZLE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami hakkında şok gerçek! Gangnam Style dansı yaparken...

Marsilya'da oynadığı dönemde de sakatlığına dikkat etmeyen Rami, büyük bir skandala imza atmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami hakkında şok gerçek! Gangnam Style dansı yaparken...

Yıldız futbolcu bir TV programında çamur havuzunda şov yaparken sakatlanınca, Marsilya yönetimi sözleşmesini feshetti.

ADİL RAMİ'NİN MARSİLYA İLE BAĞLARINI KOPARAN ÇAMUR HAVUZUNDA GÜREŞ GÖRÜNTÜLERİ TIKLA VE İZLE

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