Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami hakkında şok gerçek! Gangnam Style dansı yaparken...
Yeşil sahaların yıldızları, bazen akıllara zarar işlere imza atabiliyorlar... En ufak sakatlıkları bile günlerce konuşulan futbolcuların öyle sakatlık hikayeleri var ki, inanması hayli güç. Kimisi gözünü çıkarmaya çalıştı, kimisi cinsel ilişki sırasında sakatlandı, kimisi ise sadece konsol oyunu oynuyordu ki kendini sakat buldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami de bu listede kendisine yer buldu. İşte futbolcuların birbirinden ilginç sakatlık hikayeleri...
Valencia'da oynadığı dönemde eski kulübü Lille'in bağış toplama etkinliğine gitmesine izin verilen futbolcu, ödemli ayağına dikkat etmeyip Gangnam Style dansı yaparak ayağındaki yaranın kötüleşmesine yol açmış ve takımının üç maçını kaçırmıştı.
Yıldız futbolcu bir TV programında çamur havuzunda şov yaparken sakatlanınca, Marsilya yönetimi sözleşmesini feshetti.
ADİL RAMİ'NİN MARSİLYA İLE BAĞLARINI KOPARAN ÇAMUR HAVUZUNDA GÜREŞ GÖRÜNTÜLERİ TIKLA VE İZLE