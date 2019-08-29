Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami hakkında şok gerçek! Gangnam Style dansı yaparken...

Yeşil sahaların yıldızları, bazen akıllara zarar işlere imza atabiliyorlar... En ufak sakatlıkları bile günlerce konuşulan futbolcuların öyle sakatlık hikayeleri var ki, inanması hayli güç. Kimisi gözünü çıkarmaya çalıştı, kimisi cinsel ilişki sırasında sakatlandı, kimisi ise sadece konsol oyunu oynuyordu ki kendini sakat buldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami de bu listede kendisine yer buldu. İşte futbolcuların birbirinden ilginç sakatlık hikayeleri...