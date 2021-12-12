Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İşte muhtemel eşleşmeler...
SON DAİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | UEFA Avrupa Ligi grubunda 3. olarak Konferans Ligi son 16 play-off turunda oynamaya hak kazanan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri yarın belli olacak. Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak kura çekiminde sarı-lacivertli ekibi birbirinden güçlü ekipler bekliyor. İşte muhtemel eşleşmeler...
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura töreninin ardından Türk takımlarından Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'nin üst turdaki rakibi belirlenecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları, TSİ 14.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise TSİ 15.00'te başlayacak kura töreninde, play-off turu eşleşmeleri yapılacak.
Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Galatasaray'ın rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 25 Şubat 2022'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise play-off turu kuraları, TSİ 16.00'da çekilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe ise kurada seribaşı olarak yer almayacak.