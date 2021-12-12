Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! İşte muhtemel eşleşmeler...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise play-off turu kuraları, TSİ 16.00'da çekilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe ise kurada seribaşı olarak yer almayacak.