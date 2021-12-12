Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından dikkat çeken yorum: Teori değil pratik

Çabuk ve organize oynayan bir takım kurmuş Nuri Şahin. Trabzonspor için tam ihtiyaç olan anda gelen gole rağmen oyun hakimiyetinin sağlanamadığı anlardaki penaltı golü daha önce öne geçtiği maçlarda disiplinden kopmadan skoru korumayı beceren Trabzonspor'un bu sefer aynı direnci göstermesini engelledi. Bu anlarda hakemin göstermediği kartlar, durdurduğu onlar gidişatta önemli etken oldu. Maçın başlangıç düdüğünden itibaren orta saha kontrolünü tamamen rakibe kaptıran Trabzonspor için ikinci yarı daha da beklenenden uzak bir vaziyet aldı.