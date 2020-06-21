Galatasaray'dan sağ bek için yeni formül! 1 yıllık sözleşme...
Çaykur Rizespor maçında takımın en önemli isimlerinden biri olan Muslera'nın ayağının kırılmasıyla büyük üzüntü yaşayan Galatasaray şampiyonluk yarışı için transfer çalışmalarına devam ediyor. Olympiakos ile sözleşmesi bitecek olan Omar Elabdellaoui'yi gündemine alan Aslan, Norveçli futbolcunun hem 1.5 milyon Euro imza parası istemesi hem de talep ettiği ücret nedeniyle transferi rafa kaldırmıştı. Sarı-kırmızılı takım da bu mevki için yeni bir formül buldu. İşte detaylar...
21.06.2020 10:00
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Sezon bitimi sağ beke takviye planlayan Galatasaray'da hem Mariano'nun performansı hem de yaşanan gelişmeler sürpriz bir seçeneğin gündeme alınmasına neden oldu.
Şener ve Linnes'in ilk 11 düzeyinde performans sergileyememesi ve Mariano'nun da kontratı sona ereceği için transfer öncelikleri arasında 1 numaraya bu mevki yazılmıştı.
Kulüp sağ bek için aylar önce görüşmelere başlarken, listenin başındaki isim ise Olympiakos ile sözleşmesi bitecek olan Omar Elabdellaoui'ydi.
Gelmeye sıcak bakan ve görüşmelerde mesafe katedilen Norveçli futbolcunun istediği ücret ve talepleri ise görüntüyü olumsuza çevirdi.
Bonservisi olmadığı için cazip gözüken 28 yaşındaki futbolcunun 1.5 milyon Euro imza parası ve istediği yıllık ücret ile Galatasaray'ın teklifi arasında da farkın olması bu seçeneğin rafa kalkmasına neden oldu.