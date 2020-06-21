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Galatasaray'dan sağ bek için yeni formül! 1 yıllık sözleşme...

Çaykur Rizespor maçında takımın en önemli isimlerinden biri olan Muslera'nın ayağının kırılmasıyla büyük üzüntü yaşayan Galatasaray şampiyonluk yarışı için transfer çalışmalarına devam ediyor. Olympiakos ile sözleşmesi bitecek olan Omar Elabdellaoui'yi gündemine alan Aslan, Norveçli futbolcunun hem 1.5 milyon Euro imza parası istemesi hem de talep ettiği ücret nedeniyle transferi rafa kaldırmıştı. Sarı-kırmızılı takım da bu mevki için yeni bir formül buldu. İşte detaylar...

21.06.2020 10:00 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





