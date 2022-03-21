Fenerbahçe’nin Konyaspor galibiyeti sonrası spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler: Başarı beklemek hayalcilik olur

Fenerbahçe ilk yarıda oyuna istediği şekilde giremedi. Mesut ve İrfan'ın temposuz oyunu ve topa sahip olduklarında takım adına pas ağalarını oluşturamamaları buna en büyük sebepti. Fenerbahçe, rakip yarı alanda daha çok topla oynamasına rağmen çok gol pozisyonu üretemedi. Bunun sebebi de hücum kombinasyon çeşitliliğinin eksikliğiydi.