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Yusuf Yazıcı fırtına estiriyor! Hat-trick yaptı, CSKA Moskova 6-1 kazandı

Rusya Premier Lig'in 22'nci haftasında CSKA Moskova, sahasında Rubin Kazan ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı CSKA 6-1 farklı kazanırken, milli yıldızımız Yusuf Yazıcı hat-trick yaparak maça damga vurdu. İşte habere ilişkin detaylar...

20.03.2022 18:49 - Son Güncelleme: 20.03.2022 18:50
Yusuf Yazıcı fırtına estiriyor! Hat-trick yaptı, CSKA Moskova 6-1 kazandı

Rusya Premier Lig'in 22'nci haftasında milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova, sahasında Rubin Kazan ile kozlarını paylaştı.

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Yusuf Yazıcı fırtına estiriyor! Hat-trick yaptı, CSKA Moskova 6-1 kazandı

Karşılaşma CSKA 6-1 farklı kazanırken, milli yıldızımız Yusuf Yazıcı hat-trick yaparak maça damga vurdu.

Yusuf Yazıcı fırtına estiriyor! Hat-trick yaptı, CSKA Moskova 6-1 kazandı

YAZICI'DAN 5 MAÇTA 6 GOL
Rusya kariyerine çok iyi başlayan Yusuf 5. maçında 6. golünü kaydederken, 2 de asist yaptı.

Yusuf Yazıcı fırtına estiriyor! Hat-trick yaptı, CSKA Moskova 6-1 kazandı

Bu sonuçla CSKA, puanını 42'ye yükseltti.

Yusuf Yazıcı fırtına estiriyor! Hat-trick yaptı, CSKA Moskova 6-1 kazandı

Rubin Kazan ise 25 puanda kaldı.

Yusuf Yazıcı fırtına estiriyor! Hat-trick yaptı, CSKA Moskova 6-1 kazandı

KAFA GOLÜ ESPRİSİ
Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a telefonla bağlanmış ve sorulan, "Yusuf kafa golü görmüyoruz..." sorusuna, "Haklısın abi. Umarım atarım da sen de rahatlarsın..." yanıtını vermişti.

Yusuf Yazıcı fırtına estiriyor! Hat-trick yaptı, CSKA Moskova 6-1 kazandı

Milli futbolcu böylelikle verdiği sözü de tutmuş oldu.

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