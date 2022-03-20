Yusuf Yazıcı fırtına estiriyor! Hat-trick yaptı, CSKA Moskova 6-1 kazandı

KAFA GOLÜ ESPRİSİ

Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a telefonla bağlanmış ve sorulan, "Yusuf kafa golü görmüyoruz..." sorusuna, "Haklısın abi. Umarım atarım da sen de rahatlarsın..." yanıtını vermişti.