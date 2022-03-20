Yusuf Yazıcı fırtına estiriyor! Hat-trick yaptı, CSKA Moskova 6-1 kazandı
Rusya Premier Lig'in 22'nci haftasında CSKA Moskova, sahasında Rubin Kazan ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı CSKA 6-1 farklı kazanırken, milli yıldızımız Yusuf Yazıcı hat-trick yaparak maça damga vurdu. İşte habere ilişkin detaylar...
20.03.2022 18:49 - Son Güncelleme: 20.03.2022 18:50
Rusya Premier Lig'in 22'nci haftasında milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova, sahasında Rubin Kazan ile kozlarını paylaştı.
Karşılaşma CSKA 6-1 farklı kazanırken, milli yıldızımız Yusuf Yazıcı hat-trick yaparak maça damga vurdu.
KAFA GOLÜ ESPRİSİ
Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a telefonla bağlanmış ve sorulan, "Yusuf kafa golü görmüyoruz..." sorusuna, "Haklısın abi. Umarım atarım da sen de rahatlarsın..." yanıtını vermişti.