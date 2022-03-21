Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası hakem Arda Kardeşler'e şok sözler: Çok çirkin...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olan Galatasaray öne geçmesine rağmen sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler de kararlarıyla eleştirilerin hedefi oldu. Spor yazarları karşılaşma ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o yazılar...
21.03.2022 09:54 - Son Güncelleme: 21.03.2022 09:54
Özellikle Morutan tercihi tam bir faciaydı. Rumen oyuncu sıfır katkı ile oynarken 10 top kaybı yaptı. G.Saray yönetimine sesleniyorum: "10 milyon euro verip aldığınız Cicaldau kulübede, Morutan sahada dökülüyor. Bedavaya G.Antep'e gelen Rumen Maxim harikalar yaratıyor. O Maxim 1 gol attı iki asist yaptı." Verdiğim örnek kadro mühendisliğinin hatalı olduğunun tam belgesidir.