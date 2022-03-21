Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası hakem Arda Kardeşler’e şok sözler: Çok çirkin...

Yenilgiyi Barcelona yorgunluğuna bağlamak hatadır ama yapılan bireysel hatalar acemiliktir. Eğer Feghouli kulübede oturup oyuna girmiyorsa, hatta oyun onu çağırıyorsa Cezayirli oyuncu neden G.Antep'e getiriliyor? Torrent'in acaba Feghouli ile arasında bir sorun mu var?