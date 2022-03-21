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Haberler Spor Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası hakem Arda Kardeşler'e şok sözler: Çok çirkin...

Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası hakem Arda Kardeşler'e şok sözler: Çok çirkin...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olan Galatasaray öne geçmesine rağmen sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler de kararlarıyla eleştirilerin hedefi oldu. Spor yazarları karşılaşma ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o yazılar...

21.03.2022 09:54 - Son Güncelleme: 21.03.2022 09:54
Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası hakem Arda Kardeşler’e şok sözler: Çok çirkin...

LEVENT TÜZEMEN - ACEMİLİK!

Yenilgiyi Barcelona maçının yorgunluğuna tamamen bağlayamayız. Nou Camp'ta mükemmel kompakt oyunla gol yemeyen ve Barça'ya pozisyon vermeyen G.Saray'ın, 1-0 öne geçtikten sonra kompakt oyun anlayışına dönmemeleri hataydı.

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Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası hakem Arda Kardeşler’e şok sözler: Çok çirkin...

Gomis'in attığı gole kadar G.Saray dağınık, kopuk kopuk oynayan bir takım görüntüsündeydi. Torrent'in yorgun oyuncuları değiştirme konusunda hamle yapmaması büyük hataydı. 5 değişiklik hakkı olmasına rağmen, İspanyol hocanın iki değişikliğe gitmesi sorgulanmalıdır.

Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası hakem Arda Kardeşler’e şok sözler: Çok çirkin...

Özellikle Morutan tercihi tam bir faciaydı. Rumen oyuncu sıfır katkı ile oynarken 10 top kaybı yaptı. G.Saray yönetimine sesleniyorum: "10 milyon euro verip aldığınız Cicaldau kulübede, Morutan sahada dökülüyor. Bedavaya G.Antep'e gelen Rumen Maxim harikalar yaratıyor. O Maxim 1 gol attı iki asist yaptı." Verdiğim örnek kadro mühendisliğinin hatalı olduğunun tam belgesidir.

Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası hakem Arda Kardeşler’e şok sözler: Çok çirkin...

Ayrıca Berkan, Taylan, 'oyundan alınamazlar' diye bir kural mı var? Bu iki oyuncunun sadece savunma yönü ön plana çıkıyor, hücum zenginliği yok, pas becerileri yok, kaliteleri hiç yok!

Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası hakem Arda Kardeşler’e şok sözler: Çok çirkin...

Yenilgiyi Barcelona yorgunluğuna bağlamak hatadır ama yapılan bireysel hatalar acemiliktir. Eğer Feghouli kulübede oturup oyuna girmiyorsa, hatta oyun onu çağırıyorsa Cezayirli oyuncu neden G.Antep'e getiriliyor? Torrent'in acaba Feghouli ile arasında bir sorun mu var?

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