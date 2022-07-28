Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor Leo Ortiz’de anlaşamayınca dümeni o yıldız isimlere çevirdi

Trabzonspor daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Brezilyalı stoper Leo Ortiz için 6 milyon Euro teklif etti. Ancak Bragantino'nun yetkilileri rakamı az buldu ve teklifin 9 milyon Euro'ya çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine Trabzonspor masadan kalktı.