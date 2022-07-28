Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor Leo Ortiz'de anlaşamayınca dümeni o yıldız isimlere çevirdi
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Brezilyalı stoper Leo Ortiz'e göz dikti. Brezilya ekibi Bragantino ile masaya oturan Fırtına istediğini alamadı. Stoper arayışına devam eden Trabzonspor da dümeni o isimlere çevirdi.
Sağ stoper transferi için büyük uğraş veren Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Brezilyalı yıldız için girişimde bulundu. Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte gündemine birçok yıldızı alan Karadeniz Fırtınası, Brezilya ekibi Bragantino'nun stoperi için hamle yaptı. Ancak bu hamle karşılıksız kaldı.
Trabzonspor daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Brezilyalı stoper Leo Ortiz için 6 milyon Euro teklif etti. Ancak Bragantino'nun yetkilileri rakamı az buldu ve teklifin 9 milyon Euro'ya çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine Trabzonspor masadan kalktı.
Brezilya milli takımının geniş oyuncu havuzunda yer alan 26 yaşındaki savunma oyuncusu Copa America kadrosunda yer alsa da milli formayla herhangi bir maçta süre almamıştı.
Fenerbahçe'nin stoper listesinde bulunan ve Fluminense forması giyen Nino için de girişimde bulunulduğu ancak oradan da bir sonuç çıkmadığı belirtildi.
Trabzonspor, sağ stoper transferi için Strasbourg forması giyen Djiku ve Chelsea'li Ampadu için de bekleyişini sürdürüyor. Bordo-Mavililer, Ganalı stoper Djiku için kulübüne 6 milyon Euro'luk teklif yaptı.
Fransız ekibi bu rakamı peşin olarak istiyor. Trabzonspor ise 6 milyon Euro'yu taksitler halinde ödemek istiyor. Taraflar anlaşma sağlarsa transfer gerçekleşecek. Karadeniz ekibi Ampadu için Chelsea'ye kiralama teklifi yaptı ve bu teklifin sonucunu bekliyor.