Fenerbahçenin borcu ne kadar? Ali Koç canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? Ali Koç canlı yayında açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün FBTV'de açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulubün borcunu canlı yayında açıkladı. Durumun ön gördüğünden daha vahim olduğunu belirten Koç, Fenerbahçe kulubüne 50 milyon dolar hibe ettiğini de açıkladı. Peki Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? İşte detaylar...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında kulubün resmi borcunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi borcu 621 milyon euro olarak açıklandı. Koç, büyük bölümü 2023 yılına kadar olmak üzere bir milyar 360 milyon liralık gelirlerinin temlikli olduğunu dile getirdi. Koç, kulübün tüm gayrimenkullerinin ipotekli olduğunu kaydetti.
İşte Ali Koç'un o açıklamaları;
"Borç durumunun 400 milyon euro olduğu söyleniyordu. Bizim 31 Mayıs 2018 itibarıyla toplam borcumuz 621 milyon euro (3.2 milyar TL). En büyük borcumuz finansal borçlarımız. Sportif faaliyetlere olan borçlar var. Devlete olan borçlarımız var. 3,2 milyar TL'lik borcun 2,2 milyar TL'si kısa vadeli. Yani bu borcun bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor.
1 YILDA ÖDENMESİ GEREKEN BORÇ 2.2 MİLYAR TL
2.2 milyar TL'lik 1 yılda ödenmesi gereken borcun biz geldiğimiz dönemde 820 milyon TL'lik kısmı Haziran ile Eylül ayları arasında ödenmesi gerekiyordu. Hatta bu 820 milyonun 270 milyon TL'lik kısmı vadesi geçmiş veya Haziran'da ödenmesi gereken borçlardı. Bir önceki yönetimimiz 400 milyon Euro borcumuz olduğunu söylüyordu. 621 milyon Euro ile aradaki fark %54... Ürkütücü değil mi? Umarım denetimden sonra daha büyük bir borç çıkmaz.
SPORTİF FAALİYETLER - BORÇ: 38 MİLYON EURO
Sportif faaliyetlere bakınca 198 milyon TL'lik yani 38 milyon euro'luk borç var. Futbol, basketbol ve diğer branşlarda olan borçlar. Doğal olarak en yükseği futbolda. Bize futbolculara hiç borç olmadığı söyleniyordu. 81 milyon TL geçen yıldan A takım futbolcularına kalan borç. Üstüne 18.8 milyon TL menajer borçları var. Yine o sezona tekabül eden. 100 milyon ediyor. 41 milyon da geçmişten kalan borç var. Futbolculara hiçbir borç yoktur sözü doğru değil. Basketbolda da 48 milyon TL. Final Four bilet paraları ödenmemiş.
Finansal borçlarımız ise 340 milyon euro (1 milyar 770 milyon TL).
İPOTEKLER
Gayrimenkullerin tüm borçlarımızı karşılayacağı söyleniyordu ama hepsinin üzerinde ipotek var. Aldığımız borç karşılığında bankalara 1.4 milyar TL ipotek edilmiş. 400 milyon TL'lik kalemler daha alındığı ilk sene harcanmış. Sponsorluk anlaşması bitene kadar gelirimiz yok buradan. Gelirler geldiği gibi hepsi tüketilmiş.