Fenerbahçenin borcu ne kadar? Ali Koç canlı yayında açıkladı

SPORTİF FAALİYETLER - BORÇ: 38 MİLYON EURO

Sportif faaliyetlere bakınca 198 milyon TL'lik yani 38 milyon euro'luk borç var. Futbol, basketbol ve diğer branşlarda olan borçlar. Doğal olarak en yükseği futbolda. Bize futbolculara hiç borç olmadığı söyleniyordu. 81 milyon TL geçen yıldan A takım futbolcularına kalan borç. Üstüne 18.8 milyon TL menajer borçları var. Yine o sezona tekabül eden. 100 milyon ediyor. 41 milyon da geçmişten kalan borç var. Futbolculara hiçbir borç yoktur sözü doğru değil. Basketbolda da 48 milyon TL. Final Four bilet paraları ödenmemiş.

Finansal borçlarımız ise 340 milyon euro (1 milyar 770 milyon TL).