Galatasarayın stoper listesinde Schalkeden Geis de var!

Galatasaray'ın stoper listesinde Schalke'den Geis de var!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Stopere alternatif arayan Sarı Kırmızılı ekipte masada Schalkeli Geis'in ismi var.
25 Temmuz 2018 Çarşamba, 08:31:01
Galatasaray'ın stoper listesinde Schalke'den Geis de var!
Galatasaray'ın stoper listesinde Schalke'den Geis de var!
Galatasaray'ın stoper listesinde Schalke'den Geis de var!
Galatasaray'ın stoper listesinde Schalke'den Geis de var!
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