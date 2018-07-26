25 Temmuz 2018 Çarşamba, 12:07:18 Güncelleme: 12:13:07
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Şenol Güneş ile parlayan futbolcular
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Beşiktaş ile ikinci şampiyonluğa koşan Şenol Güneş, başarının yanı sıra oyuncuların bireysel gelişimlerine de çok büyük katkılarda bulundu.
Şenol Güneş ile parlayan futbolcular
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Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de tam 5 gol kralı çıkardı; Şota Arveladze, Fatih Tekke, Burak Yılmaz, Fernandao ve Mario Gomez. Şimdi de Cenk Tosun 16 golle gol krallığında zirvede bulunuyor.
Şenol Güneş ile parlayan futbolcular
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İşte Güneş döneminde bireysel performansları artan ve güneşi parlayan futbolcular: