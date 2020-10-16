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Fenerbahçe'nin 2021 planı deşifre oldu! Rus basınından flaş Sebastian Driussi iddiası

Süper Lig'de bu sezon yaptığı transferler ile sezona başına damga vuran Fenerbahçe'de operasyonun bitmediği öğrenildi. Önümüzdeki yıl için planlamaya da şimdiden başlayan sarı-lacivertli ekip ile ilgili Rus basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Zenit'te forma giyen golcü futbolcu ile ocak ayında transfer görüşmesi yapacağı belirtildi. İşte detaylar...

fotomac.com.tr
16.10.2020 10:24 - Son Güncelleme: 16.10.2020 10:24
Fenerbahçe'nin 2021 planı deşifre oldu! Rus basınından flaş Sebastian Driussi iddiası

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan ve şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

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Fenerbahçe'nin 2021 planı deşifre oldu! Rus basınından flaş Sebastian Driussi iddiası

Transfer sezonunun tartışmasız şampiyonu olan sarı lacivertlilerde hedefler bitmek bilmiyor...

Fenerbahçe'nin 2021 planı deşifre oldu! Rus basınından flaş Sebastian Driussi iddiası

Birden fazla golcüyü kadrosuna katan sarı lacivertliler ile ilgili bu kez de flaş iddia Rus basınından geldi.

Fenerbahçe'nin 2021 planı deşifre oldu! Rus basınından flaş Sebastian Driussi iddiası

Habere göre Zenit'te forma giyen ve 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli kanat-forvet Sebastian Driussi'yi 5 kulübün istediği belirtilirken aday kulüplerin arasında Fenerbahçe'nin ismi de verildi.

Fenerbahçe'nin 2021 planı deşifre oldu! Rus basınından flaş Sebastian Driussi iddiası

Golcü oyuncu ile direkt görüşmelerin ise ocak ayında yapılacağı da belirtildi.

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