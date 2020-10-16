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Fenerbahçe'nin 2021 planı deşifre oldu! Rus basınından flaş Sebastian Driussi iddiası

Süper Lig'de bu sezon yaptığı transferler ile sezona başına damga vuran Fenerbahçe'de operasyonun bitmediği öğrenildi. Önümüzdeki yıl için planlamaya da şimdiden başlayan sarı-lacivertli ekip ile ilgili Rus basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Zenit'te forma giyen golcü futbolcu ile ocak ayında transfer görüşmesi yapacağı belirtildi. İşte detaylar...

16.10.2020 10:24 - Son Güncelleme: 16.10.2020 10:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





