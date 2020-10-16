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Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'da panik! Fatih Terim'den kritik hamle
Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'da panik! Fatih Terim'den kritik hamle
Süper Lig'in 5'in haftasının en kritik mücadelesi olarak göze çarpan Galatasaray - Alanyaspor maçı öncesi, sarı kırmızılı ekipte panik yaşanıyor. Milli takımlarından yorgun dönen oyuncular Fatih Terim'in aklını kurcalarken, tecrübeli teknik adam flaş bir karara imza attı.
16.10.2020 13:04
- Son Güncelleme: 16.10.2020 13:05
Galatasaray'da 'milli yorgunluk' telaşı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda milli takım kamplarına giden futbolcuların yorgunluğu endişe yaratıyor.
Aslan'da başta Omar Elabdellaoui ile Falcao olmak üzere Luyindama, Linnes, Feghouli, Emre Kılınç ve Babel, Alanyaspor maçına yorgun dönecekler.
Milliyet'te yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim, zorlu maçın idmanını bu nedenle akşama aldı.
Galatasaray'da Falcao Dünya Kupası Elemeleri'nde 10 Ekim'deki Venezuella maçında 16, 14 Ekim'deki Şili karşılaşmasında ise 18 dakika oynadı. Milli arada 30 bin kilometrelik bir seyahat gerçekleştiren Falcao geç saatlerde İstanbul'a geldi.
Omar Elabdellaoui 8 Ekim'deki Avrupa Şampiyonası Play-Off Elemeleri'nde uzatmaya giden Sırbistan maçında 116 dakika, UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim'de Romanya maçında 79, 14 Ekim'deki Kuzey İrlanda karşılaşmasında ise 90 dakika sahada kaldı.