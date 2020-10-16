Haberler Galeri Spor Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'da panik! Fatih Terim'den kritik hamle

Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'da panik! Fatih Terim'den kritik hamle

Süper Lig'in 5'in haftasının en kritik mücadelesi olarak göze çarpan Galatasaray - Alanyaspor maçı öncesi, sarı kırmızılı ekipte panik yaşanıyor. Milli takımlarından yorgun dönen oyuncular Fatih Terim'in aklını kurcalarken, tecrübeli teknik adam flaş bir karara imza attı.

16.10.2020 13:04 - Son Güncelleme: 16.10.2020 13:05
Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'da panik! Fatih Terim'den kritik hamle

Galatasaray'da 'milli yorgunluk' telaşı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda milli takım kamplarına giden futbolcuların yorgunluğu endişe yaratıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'da panik! Fatih Terim'den kritik hamle

Aslan'da başta Omar Elabdellaoui ile Falcao olmak üzere Luyindama, Linnes, Feghouli, Emre Kılınç ve Babel, Alanyaspor maçına yorgun dönecekler.

Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'da panik! Fatih Terim'den kritik hamle

Milliyet'te yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim, zorlu maçın idmanını bu nedenle akşama aldı.

Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'da panik! Fatih Terim'den kritik hamle

Galatasaray'da Falcao Dünya Kupası Elemeleri'nde 10 Ekim'deki Venezuella maçında 16, 14 Ekim'deki Şili karşılaşmasında ise 18 dakika oynadı. Milli arada 30 bin kilometrelik bir seyahat gerçekleştiren Falcao geç saatlerde İstanbul'a geldi.

Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'da panik! Fatih Terim'den kritik hamle

Omar Elabdellaoui 8 Ekim'deki Avrupa Şampiyonası Play-Off Elemeleri'nde uzatmaya giden Sırbistan maçında 116 dakika, UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim'de Romanya maçında 79, 14 Ekim'deki Kuzey İrlanda karşılaşmasında ise 90 dakika sahada kaldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe'nin 2021 planı deşifre oldu! Rus basınından flaş Sebastian Driussi iddiası
Fenerbahçe'nin 2021 planı deşifre oldu! Rus basınından flaş Sebastian Driussi iddiası