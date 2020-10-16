Milli arada ters köşe! Transfer dönemi bitti bitmesine ama... | Galatasaray transfer haberleri
Transfer dönemi kapandı kapanmasına ama Galatasaray çalışmalarına devam ediyor. Yaptığı transfer taraftarı memnun etmeyen sarı-kırmızılılar şimdiden operasyonu başladı. Bunun sinyalini de Milli arada verdi. İşte transfer gelişmesinin detayları.
16.10.2020 09:33
- Son Güncelleme: 16.10.2020 09:33
TARAFTAR MEMNUN EDİLEMEDİ
2020/2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Cimbom, yaptığı takviyelerle taraftarlarını memnun edememişti. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan hamleleriyle kadrosunu güçlendirmişti.
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