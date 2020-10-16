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Milli arada ters köşe! Transfer dönemi bitti bitmesine ama... | Galatasaray transfer haberleri

Transfer dönemi kapandı kapanmasına ama Galatasaray çalışmalarına devam ediyor. Yaptığı transfer taraftarı memnun etmeyen sarı-kırmızılılar şimdiden operasyonu başladı. Bunun sinyalini de Milli arada verdi. İşte transfer gelişmesinin detayları.

16.10.2020 09:33 - Son Güncelleme: 16.10.2020 09:33
Milli arada ters köşe! Transfer dönemi bitti bitmesine ama... | Galatasaray transfer haberleri

Transfer dönemi 5 Ekim'de kapanmış olmasına rağmen kulislerle hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Milli aranın ardından gündeme bomba gibi düşecek transfer operasyonu ortaya çıktı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli arada ters köşe! Transfer dönemi bitti bitmesine ama... | Galatasaray transfer haberleri

GÖZLER TRANSFERDE
Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligdeki son iki maçından yalnızca 1 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılarda gözler şimdiden transfere çevrildi.

Milli arada ters köşe! Transfer dönemi bitti bitmesine ama... | Galatasaray transfer haberleri

TARAFTAR MEMNUN EDİLEMEDİ
2020/2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Cimbom, yaptığı takviyelerle taraftarlarını memnun edememişti. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan hamleleriyle kadrosunu güçlendirmişti.

Milli arada ters köşe! Transfer dönemi bitti bitmesine ama... | Galatasaray transfer haberleri

Gelen isimlerin yanında birçok isimle de yollarını ayıran Galatasaray'da kiralık oyuncular dahil 23 futbolcu takımdan gönderilmişti.

Milli arada ters köşe! Transfer dönemi bitti bitmesine ama... | Galatasaray transfer haberleri

GELECEK YILIN ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Kadrosunu büyük ölçüde yenileyerek 2020/2021 sezonuna giriş yapan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin bitmesinin ardından zaman kaybetmeden ara transfer dönemi ve gelecek yıl için çalışmalarına başladı.

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