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Fenerbahçe'nin 2 transferini Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı

Geçtiğimiz sezon ligi 6.sırada bitiren ve kabus gibi bir yıl geçiren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Pek çok futbolcusu takımdan ayrılan Fenerbahçe'de kadro yapılanması sürüyor. Max Kruse, Allahyar ve Emre Belözoğlu ile kadrosunu güçlendiren Kanarya, 2 transferi daha duyurmaya hazırlanıyor. Flaş transferlerin müjdesini ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen verdi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

04.07.2019 10:36 - Son Güncelleme: 04.07.2019 11:15
Fenerbahçe'nin 2 transferini Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Fenerbahçe'nin 2 transferini Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı

Geçtiğimiz sezonu 6.sırada bitirirek taraftarları üzen Fenerbahçe transferde hummalı bir çalışma içine girdi.

Fenerbahçe'nin 2 transferini Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı

Takımdaki birçok oyuncusu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, sezona yepyeni bir kadro ile merhaba demenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'nin 2 transferini Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden Fransız sportif direktör Damien Comolli, birçok yıldız ile temas halinde.

Fenerbahçe'nin 2 transferini Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamasında, ''Geçen sezon takımda lider oyuncu eksikliğini fazlasıyla hissettik'' ifadelerini kullanmıştı.

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