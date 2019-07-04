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Beşiktaş'ta imza zamanı! Yıldız futbolcuda işlem tamam

Çiçeği burnunda teknik direktörü Abdullah Avcı'nın çok istediği Tyler Boyd transferinde Guimaraes ile anlaşan Beşiktaş, yıldız oyuncu için 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

04.07.2019 09:57 - Son Güncelleme: 04.07.2019 09:58
Beşiktaş'ta imza zamanı! Yıldız futbolcuda işlem tamam

Beşiktaş'ın transferde ilgilendiği futbolculardan biri olan Tyler Boyd için Guimaraes'ten olumlu haber geldi.

Beşiktaş'ta imza zamanı! Yıldız futbolcuda işlem tamam

Portekiz kulübünün, Beşiktaş'tan gelen son teklifi kabul ettiği ve transfer için satışa onay vereceği iddia edildi.

Beşiktaş'ta imza zamanı! Yıldız futbolcuda işlem tamam

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Boyd için Beşiktaş'ın teklifi kabul edildi.

Beşiktaş'ta imza zamanı! Yıldız futbolcuda işlem tamam

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için Guimaraes'in oyuncunun satışından para kazanmayı hedeflediği ve yapılan son teklifi kabul ettiği belirtildi.

Beşiktaş'ta imza zamanı! Yıldız futbolcuda işlem tamam

Son yapılan görüşmelerin ardından siyah-beyazlı kulübün, Portekiz ekibine toplam 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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