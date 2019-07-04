Beşiktaş'ta imza zamanı! Yıldız futbolcuda işlem tamam

Çiçeği burnunda teknik direktörü Abdullah Avcı'nın çok istediği Tyler Boyd transferinde Guimaraes ile anlaşan Beşiktaş, yıldız oyuncu için 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

04.07.2019 09:57 - Son Güncelleme: 04.07.2019 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





