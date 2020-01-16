Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası belli oldu! Fenerbahçeli yıldız gönderdi
SSüper Lig'de ikinci devrenin başlamasına bir gün kala şok bir ayrılık yaşandı. Ligin iddialı ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı. Bu gelişmenin nedeni olarak ise Fenerbahçeli yıldızın transfer süreci gösterildi. İşte bomba etkisi yaratan ayrılığa neden olan olay...
16.01.2020 12:08
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği teknik sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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