Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası belli oldu! Fenerbahçeli yıldız gönderdi

SSüper Lig'de ikinci devrenin başlamasına bir gün kala şok bir ayrılık yaşandı. Ligin iddialı ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı. Bu gelişmenin nedeni olarak ise Fenerbahçeli yıldızın transfer süreci gösterildi. İşte bomba etkisi yaratan ayrılığa neden olan olay...

16.01.2020 12:08 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





