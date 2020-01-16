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Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası belli oldu! Fenerbahçeli yıldız gönderdi

SSüper Lig'de ikinci devrenin başlamasına bir gün kala şok bir ayrılık yaşandı. Ligin iddialı ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı. Bu gelişmenin nedeni olarak ise Fenerbahçeli yıldızın transfer süreci gösterildi. İşte bomba etkisi yaratan ayrılığa neden olan olay...

16.01.2020 12:08 - Son Güncelleme:
Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası belli oldu! Fenerbahçeli yıldız gönderdi

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların beklenmedik bir şekilde ayrılması gündeme adeta bomba gibi düştü...

Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası belli oldu! Fenerbahçeli yıldız gönderdi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği teknik sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası belli oldu! Fenerbahçeli yıldız gönderdi

Sergen Yalçın, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında 21 resmi maça çıkarken, bu süreçte 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etmişti. Sarı-siyahlı ekip ligin ilk yarısında 17 maçta topladığı 24 puanla 8. sırada yer alıyordu.

Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası belli oldu! Fenerbahçeli yıldız gönderdi

İkinci yarı üst sıraları hedefleyen Malatya'da yaşanan bu ayrılık futbol camiasını da şaşkına çevirdi. Peki bu ayrılığın perde arkasında neler oldu? İşte yönetimle Yalçın arasındaki anlaşmazlığın nedenleri...

Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası belli oldu! Fenerbahçeli yıldız gönderdi

Yeni Malatyaspor geçtiğimiz günlerde, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında lig lideri Demir Grup Sivasspor'a 4-0 mağlup olmuştu. Sarı-siyahlı ekibin aldığı bu farklı mağlubiyet sonrası Sergen Yalçın'ın ise transfer açıklaması dikkat çekmişti.

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