GaleriSpor

Fenerbahçeli Max Kruse, İstiklal Marşı'nı nasıl öğrendiğini anlattı! Sıradaki hedefi...

Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynan derbi, golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maça damga vuran isimlerden biri Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse oldu. İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan ve tüm sporseverlerin kalbini kazanan Max Kruse'nin yeni hedefi bakın neymiş...

30.09.2019 11:24 - Son Güncelleme: 30.09.2019 11:30
Fenerbahçeli Max Kruse, İstiklal Marşı'nı nasıl öğrendiğini anlattı! Sıradaki hedefi...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin en çok konuşulan isimlerinden biri Max Kruse olmuştu. Derbide Fenerbahçeli Kruse'nin İstiklal Marşı'nı okuması geniş yankı uyandırmıştı.

Fenerbahçeli Max Kruse, İstiklal Marşı'nı nasıl öğrendiğini anlattı! Sıradaki hedefi...

Oyuncunun haftalardır Youtube üzerinden izlediği videolarla marşı ezberlemeye çalıştığı öğrenildi.

Fenerbahçeli Max Kruse, İstiklal Marşı'nı nasıl öğrendiğini anlattı! Sıradaki hedefi...

"Yaşadığım ülkenin diline, kültürüne ve değerlerine saygı göstermem gerekiyor" diyerek Galatasaray derbisinde İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Türkçe dersleri de almaya başladı.

Fenerbahçeli Max Kruse, İstiklal Marşı'nı nasıl öğrendiğini anlattı! Sıradaki hedefi...

Almanya'daki arkadaşları sayesinde birkaç Türkçe kelime bilerek Fenerbahçe'ye gelen Kruse, burada aldığı dersler ile Türkçe'yi epey ilerletti.

Fenerbahçeli Max Kruse, İstiklal Marşı'nı nasıl öğrendiğini anlattı! Sıradaki hedefi...

"BİR İKİ AYA KONUŞURUM"

Arkadaşlarıyla temel seviyede Türkçe konuşan yeni hedefini Türkçe röportaj vermek olarak belirleyen oyuncu, birkaç ay içerisinde bu seviyeye geleceğine inanıyor

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Spor yorumcuları Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumladı 'Helal olsun!'
Spor yorumcuları Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumladı 'Helal olsun!'