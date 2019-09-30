Fenerbahçeli Max Kruse, İstiklal Marşı'nı nasıl öğrendiğini anlattı! Sıradaki hedefi...
Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynan derbi, golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maça damga vuran isimlerden biri Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse oldu. İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan ve tüm sporseverlerin kalbini kazanan Max Kruse'nin yeni hedefi bakın neymiş...
30.09.2019 11:24
- Son Güncelleme: 30.09.2019 11:30
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