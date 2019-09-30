Paris Saint Germain Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosunu açıkladı
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A grubu ikinci maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımını ağırlayacak. Fenerbahçe derbisinden 1 puanla dönen Galatasaray için bu maç kritik önem taşıyor. Neymar, Mbapper, Draxler, Kimpembe gibi isimleri İstanbul'a getirip, getirmeyeceği merak edilen PSG'nin, Galatasaray maçı kadrosu açıklandı. Kadroda oldukça önemli isimler yer almadı...
30.09.2019 12:01
- Son Güncelleme: 30.09.2019 12:14
Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları, yarın ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 22.00'de Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibini konuk edecek.
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