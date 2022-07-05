Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst kimdir, nerelidir, hangi mevkide oynar?
Geçen yıl golcü oyuncu konusunda büyük sıkıntılar yaşayan ve pozisyonları birer birer harcayan Beşiktaş, forvete yıldız bir ismi getirdi. Siyah beyazlılar, Burnley'den Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Peki Wout Weghorst kimdir? Detaylar haberimizde...
05.07.2022 10:12 - Son Güncelleme: 05.07.2022 10:14
Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Cenk Tosun'un ardından Wout Weghorst ile de anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.