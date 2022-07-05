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Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst kimdir, nerelidir, hangi mevkide oynar?

Geçen yıl golcü oyuncu konusunda büyük sıkıntılar yaşayan ve pozisyonları birer birer harcayan Beşiktaş, forvete yıldız bir ismi getirdi. Siyah beyazlılar, Burnley'den Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Peki Wout Weghorst kimdir? Detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
05.07.2022 10:12 - Son Güncelleme: 05.07.2022 10:14
Beşiktaş’ın yeni transferi Wout Weghorst kimdir, nerelidir, hangi mevkide oynar?

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Cenk Tosun'un ardından Wout Weghorst ile de anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş’ın yeni transferi Wout Weghorst kimdir, nerelidir, hangi mevkide oynar?

Burnley'nin Premier Lig'den düşmesinin ardından kiralık olarak Beşiktaş'a katılacak olan Weghorst, takımın hücümdaki en önemli silahı olacak.

Beşiktaş’ın yeni transferi Wout Weghorst kimdir, nerelidir, hangi mevkide oynar?

PEKİ WOUT WEGHORST KİMDİR, HANGİ MEVKİDE OYNAR? İŞTE KARŞINIZDA WOUT WEGHORST...

Beşiktaş’ın yeni transferi Wout Weghorst kimdir, nerelidir, hangi mevkide oynar?

Wout Weghorst, 7 Ağustos 1992 yılında Hollanda'nın Borne kentinde dünyaya geldi.

Beşiktaş’ın yeni transferi Wout Weghorst kimdir, nerelidir, hangi mevkide oynar?

1,97 boyunda olan dev santrafor, futbola DETO altyapısında başladı.

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