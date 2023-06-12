Fenerbahçe'den orta sahaya dünya yıldızı! Ryan Kent'in ardından...
Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe, ilk transferini de duyurdu. Sarı lacivertliler Ryan Kent ile anlaşma sağlarken transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. A Spor'un haberine göre Kanarya, orta sahasını dünya yıldızı o isimle güçlendirecek. İşte detaylar...
12.06.2023 16:51 - Son Güncelleme: 12.06.2023 16:51
Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı lacivertliler, kupa finalinde zorlu rakibini Michy Batshuayi'nin attığı gollerle devirerek 9 sezon sonra kupa kazandı.