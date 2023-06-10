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Şampiyonlar Ligi final maçında şok sakatlık! Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne'ye final yaramıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City ve Inter İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Milyonların izlediği karşılaşmada City'nin yıldızı Kevin De Bruyne şoke eden bir sakatlık yaşadı. Yıldız oyuncu De Bruyne, 2021'de Chelsea ile oynanan final maçında da sakatlanarak oyuna devam edememişti.

10.06.2023 23:20 - Son Güncelleme: 10.06.2023 23:22
Şampiyonlar Ligi final maçında şok sakatlık! Manchester City’nin yıldızı Kevin De Bruyne’ye final yaramıyor

İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geliyor.

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Şampiyonlar Ligi final maçında şok sakatlık! Manchester City’nin yıldızı Kevin De Bruyne’ye final yaramıyor

Stat çevresinde coşkulu bir şekilde takımları lehine tezahüratlar yapan ve renkli görüntüler oluşturan sporseverler, başlama vuruşuna iki saat kala 72 bin kişilik Atatürk Stadı'nın tribünlerindeki yerlerini yavaş yavaş aldı.

Şampiyonlar Ligi final maçında şok sakatlık! Manchester City’nin yıldızı Kevin De Bruyne’ye final yaramıyor

KUPA YENİKAPI'DAN GELDİ
Yenikapı'daki festival alanında sergilenen UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, öğle saatlerinde maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na getirildi.

Şampiyonlar Ligi final maçında şok sakatlık! Manchester City’nin yıldızı Kevin De Bruyne’ye final yaramıyor

Futbolseverler festival alanındaki kupaya büyük ilgi göstermiş, kupayı yakından görmek ve fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Şampiyonlar Ligi final maçında şok sakatlık! Manchester City’nin yıldızı Kevin De Bruyne’ye final yaramıyor

Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop Şampiyonlar Ligi kupasını platforma yerleştirirdi.

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