Şampiyonlar Ligi final maçında şok sakatlık! Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne'ye final yaramıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City ve Inter İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Milyonların izlediği karşılaşmada City'nin yıldızı Kevin De Bruyne şoke eden bir sakatlık yaşadı. Yıldız oyuncu De Bruyne, 2021'de Chelsea ile oynanan final maçında da sakatlanarak oyuna devam edememişti.
10.06.2023 23:20 - Son Güncelleme: 10.06.2023 23:22
İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geliyor.