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Haberler Spor Gündeme bomba gibi düşen transfer iddiası! Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile prensipte anlaştı

Gündeme bomba gibi düşen transfer iddiası! Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile prensipte anlaştı

Golcü arayışlarında yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'den gündeme bomba gibi düşecek iddia geldi. Sarı-Lacivertli ekip dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu gündemine aldı. Fenerbahçe teknik patronu Jorge Jesus'un dünyaca ünlü yıldızı ikna ederek prensipte anlaşıldığı iddia edildi.

01.09.2022 23:39 - Son Güncelleme: 01.09.2022 23:59
Fenerbahçe’den gündeme bomba gibi düşen Cristiano Ronaldo iddiası!

Golcü arayışları için yoğun bir uğraş veren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

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Fenerbahçe’den gündeme bomba gibi düşen Cristiano Ronaldo iddiası!

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe yılın değil, Türkiye açısından belki de asrın transfer bombasını patlatmak üzere.

Fenerbahçe’den gündeme bomba gibi düşen Cristiano Ronaldo iddiası!

Maxi Gomez'in Trabzonspor'a transfer olmasıyla büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Fenerbahçeli taraftarları ayağı kaldıracak bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe’den gündeme bomba gibi düşen Cristiano Ronaldo iddiası!

Fenerbahçe, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olan Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Fenerbahçe’den gündeme bomba gibi düşen Cristiano Ronaldo iddiası!

Ronaldo ile yüz yüze görüşen yönetim, başlangıçta fantastik bir haber olarak kamuoyunun gündemine gelen bu transferi yapmak için tüm olanakları seferber etti.

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