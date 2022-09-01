Gündeme bomba gibi düşen transfer iddiası! Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile prensipte anlaştı
Golcü arayışlarında yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'den gündeme bomba gibi düşecek iddia geldi. Sarı-Lacivertli ekip dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu gündemine aldı. Fenerbahçe teknik patronu Jorge Jesus'un dünyaca ünlü yıldızı ikna ederek prensipte anlaşıldığı iddia edildi.
01.09.2022 23:39 - Son Güncelleme: 01.09.2022 23:59
Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe yılın değil, Türkiye açısından belki de asrın transfer bombasını patlatmak üzere.
Maxi Gomez'in Trabzonspor'a transfer olmasıyla büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Fenerbahçeli taraftarları ayağı kaldıracak bir transfer gelişmesi yaşandı.
Fenerbahçe, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olan Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.