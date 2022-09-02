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Haberler Spor Cristiano Ronaldo - Fenerbahçe iddialarının arkasında kripto para operasyonu mu var? Sosyal medya transfer iddiasıyla çalkalandı

Cristiano Ronaldo - Fenerbahçe iddialarının arkasında kripto para operasyonu mu var? Sosyal medya transfer iddiasıyla çalkalandı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala dün akşam saatlerinde sosyal medyada ortaya çıkan Fenerbahçe-Cristiano Ronaldo haberleri sonrası gündem bir anda değişti. Sarı-lacivertli taraftarlar Cristiano Ronaldo'nun transfer edileceği iddiası sonrası sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Fenerbahçe yönetimi ise iddiaları yalanlarken, transfer söylentisinin ardından Fenerbahçe Token kripto para birimi çift haneli yükseldi. İşte detaylar...

02.09.2022 10:53 - Son Güncelleme: 02.09.2022 10:53
Cristiano Ronaldo - Fenerbahçe iddialarının arkasında kripto para operasyonu mu var? Sosyal medya transfer iddiasıyla çalkalandı

Futbolda bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir giriş yaptı.

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Cristiano Ronaldo - Fenerbahçe iddialarının arkasında kripto para operasyonu mu var? Sosyal medya transfer iddiasıyla çalkalandı

Yaz transfer döneminde 10'un üzerinde yeni oyuncuyu transfer eden sarı-lacivertli ekip, birçok oyuncusuyla da yollarını ayırdı.

Cristiano Ronaldo - Fenerbahçe iddialarının arkasında kripto para operasyonu mu var? Sosyal medya transfer iddiasıyla çalkalandı

2022-2023 sezonunda artık şampiyonluk hedefini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo ile ilgilendiği iddiaları ortaya atıldı.

Cristiano Ronaldo - Fenerbahçe iddialarının arkasında kripto para operasyonu mu var? Sosyal medya transfer iddiasıyla çalkalandı

Ajansspor, Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo ile prensipte anlaştığını iddia etti.

Cristiano Ronaldo - Fenerbahçe iddialarının arkasında kripto para operasyonu mu var? Sosyal medya transfer iddiasıyla çalkalandı

Dünya basınında da gündeme gelen bu haber, futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

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