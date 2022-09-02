Cristiano Ronaldo - Fenerbahçe iddialarının arkasında kripto para operasyonu mu var? Sosyal medya transfer iddiasıyla çalkalandı
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala dün akşam saatlerinde sosyal medyada ortaya çıkan Fenerbahçe-Cristiano Ronaldo haberleri sonrası gündem bir anda değişti. Sarı-lacivertli taraftarlar Cristiano Ronaldo'nun transfer edileceği iddiası sonrası sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Fenerbahçe yönetimi ise iddiaları yalanlarken, transfer söylentisinin ardından Fenerbahçe Token kripto para birimi çift haneli yükseldi. İşte detaylar...
02.09.2022 10:53 - Son Güncelleme: 02.09.2022 10:53
2022-2023 sezonunda artık şampiyonluk hedefini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo ile ilgilendiği iddiaları ortaya atıldı.