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Comolli Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e talip oldu!

Sarı lacivertli forma altında çıktığı hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek, Avrupa kulüplerini peşine taktı. Jorge Jesus'un Avusturya kampındaki prensi olan 23 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertlilerin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse'un radarına girdi...

07.07.2022 13:23 - Son Güncelleme: 07.07.2022 13:23
Comolli Fenerbahçe’den İsmail Yüksek’e talip oldu!

Jorge Jesus yönetiminde sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya etabını tamamladı.

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Comolli Fenerbahçe’den İsmail Yüksek’e talip oldu!

Kamp sürecinde Partizan ve MOL Vidi ile hazırlık karşılaşması oynayan Fenerbahçe, iki maçı da kazanmıştı.

Comolli Fenerbahçe’den İsmail Yüksek’e talip oldu!

Mert Hakan Yandaş'ın sakatlanmasının ardından ise Portekizli teknik adam Jorge Jesus, orta sahada 23 yaşındaki oyuncu İsmail Yüksek'e şans vermişti.

Comolli Fenerbahçe’den İsmail Yüksek’e talip oldu!

AVRUPA'YA GÖZ KIRPTI

Hazırlık maçlarında gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken İsmail, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Comolli Fenerbahçe’den İsmail Yüksek’e talip oldu!

Baskılı oyuna hızlıca ayak uyduran ve Jesus'un verdiği talimatları sahada eksiksiz yerine getiren İsmail Yüksek, Fransız ekibi Toulouse'un dikkatini çekti.

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