Comolli Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e talip oldu!
Sarı lacivertli forma altında çıktığı hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek, Avrupa kulüplerini peşine taktı. Jorge Jesus'un Avusturya kampındaki prensi olan 23 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertlilerin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse'un radarına girdi...
07.07.2022 13:23 - Son Güncelleme: 07.07.2022 13:23
Jorge Jesus yönetiminde sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya etabını tamamladı.
Mert Hakan Yandaş'ın sakatlanmasının ardından ise Portekizli teknik adam Jorge Jesus, orta sahada 23 yaşındaki oyuncu İsmail Yüksek'e şans vermişti.
AVRUPA'YA GÖZ KIRPTI
Hazırlık maçlarında gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken İsmail, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Baskılı oyuna hızlıca ayak uyduran ve Jesus'un verdiği talimatları sahada eksiksiz yerine getiren İsmail Yüksek, Fransız ekibi Toulouse'un dikkatini çekti.