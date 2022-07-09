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Fenerbahçe'de yolcular belli oldu! Jorge Jesus'tan Mesut Özil kararı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyon olarak kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ederken, diğer yandan da yolcu edilecek isimler netleşiyor. Portekizli teknik adamın talepleri doğrultusunda kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde 5 ismin üzeri çizildi. İşte ayrılacaklar listesi...

09.07.2022 13:10 - Son Güncelleme: 09.07.2022 13:13
Fenerbahçe’de yolcular belli oldu! Jorge Jesus’tan Mesut Özil kararı

Jorge Jesus'un transfer raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı.

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Fenerbahçe’de yolcular belli oldu! Jorge Jesus’tan Mesut Özil kararı

Sarı-lacivertlilerde önceliğin takımdan ayrılması planlanan isimlere verildiği öğrenildi.

Fenerbahçe’de yolcular belli oldu! Jorge Jesus’tan Mesut Özil kararı

Teknik direktör Jorge Jesus'un Mesut Özil ve 4 oyuncuyla yolların ayrılmasına onay verdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de yolcular belli oldu! Jorge Jesus’tan Mesut Özil kararı

TAKIMA 3 TAKVİYE YAPILDI
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'de şu ana kadar takıma 3 hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı on numara Lincoln Henrique'yi transfer etti.

Fenerbahçe’de yolcular belli oldu! Jorge Jesus’tan Mesut Özil kararı

Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara'ya 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. 23 yaşındaki on numarayla 2026'ya kadar sözleşme imzalandı.

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