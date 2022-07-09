Fenerbahçe'de yolcular belli oldu! Jorge Jesus'tan Mesut Özil kararı
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyon olarak kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ederken, diğer yandan da yolcu edilecek isimler netleşiyor. Portekizli teknik adamın talepleri doğrultusunda kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde 5 ismin üzeri çizildi. İşte ayrılacaklar listesi...
09.07.2022 13:10 - Son Güncelleme: 09.07.2022 13:13
Teknik direktör Jorge Jesus'un Mesut Özil ve 4 oyuncuyla yolların ayrılmasına onay verdiği ortaya çıktı.
TAKIMA 3 TAKVİYE YAPILDI
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'de şu ana kadar takıma 3 hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı on numara Lincoln Henrique'yi transfer etti.
Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara'ya 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. 23 yaşındaki on numarayla 2026'ya kadar sözleşme imzalandı.